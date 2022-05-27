14:10 27.05.2022 (обновлено: 14:53 27.05.2022)
Канцлер Австрии заявил о предстоящем телефонном разговоре с Путиным
Канцлер Австрии Нехаммер проведет телефонный разговор с президентом России Путиным 27 мая
Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Архивное фото
ВЕНА, 27 мая — РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что собирается созвониться с Владимиром Путиным.
"После разговоров с президентом Украины, премьером Украины, генсеком ООН и президентом Турции я проведу телефонную беседу с президентом Путиным сегодня во второй половине дня. Это вклад Австрии в рамках ее активной политики нейтралитета. Только диалог может проложить путь к миру на Украине", — написал он в Twitter.
В администрации российского лидера о возможных переговорах с австрийским канцлером пока не сообщали.
Путин 11 апреля принимал Нехаммера в своей подмосковной резиденции в закрытом для прессы режиме. По информации австрийских журналистов, переговоры заняли около 75 минут.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.