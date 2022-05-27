https://ria.ru/20220527/razgovor-1791152005.html

Канцлер Австрии заявил о предстоящем телефонном разговоре с Путиным

Канцлер Австрии заявил о предстоящем телефонном разговоре с Путиным - РИА Новости, 27.05.2022

Канцлер Австрии заявил о предстоящем телефонном разговоре с Путиным

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что собирается созвониться с Владимиром Путиным. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:10

2022-05-27T14:10

2022-05-27T14:53

карл нехаммер

в мире

россия

украина

австрия

владимир путин

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ВЕНА, 27 мая — РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что собирается созвониться с Владимиром Путиным.В администрации российского лидера о возможных переговорах с австрийским канцлером пока не сообщали.Путин 11 апреля принимал Нехаммера в своей подмосковной резиденции в закрытом для прессы режиме. По информации австрийских журналистов, переговоры заняли около 75 минут.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220527/avstriya-1791106126.html

россия

украина

австрия

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Владимир Лаврентьев

карл нехаммер, в мире, россия, украина, австрия, владимир путин