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Канцлер Австрии заявил о предстоящем телефонном разговоре с Путиным - РИА Новости, 27.05.2022
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Канцлер Австрии заявил о предстоящем телефонном разговоре с Путиным
Канцлер Австрии заявил о предстоящем телефонном разговоре с Путиным - РИА Новости, 27.05.2022
Канцлер Австрии заявил о предстоящем телефонном разговоре с Путиным
Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что собирается созвониться с Владимиром Путиным. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:10
2022-05-27T14:53
карл нехаммер
в мире
россия
украина
австрия
владимир путин
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ВЕНА, 27 мая — РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что собирается созвониться с Владимиром Путиным.В администрации российского лидера о возможных переговорах с австрийским канцлером пока не сообщали.Путин 11 апреля принимал Нехаммера в своей подмосковной резиденции в закрытом для прессы режиме. По информации австрийских журналистов, переговоры заняли около 75 минут.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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карл нехаммер, в мире, россия, украина, австрия, владимир путин
14:10 27.05.2022 (обновлено: 14:53 27.05.2022)
 
Канцлер Австрии заявил о предстоящем телефонном разговоре с Путиным

Канцлер Австрии Нехаммер проведет телефонный разговор с президентом России Путиным 27 мая

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Карл Нехаммер
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Архивное фото
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ВЕНА, 27 мая — РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что собирается созвониться с Владимиром Путиным.
"После разговоров с президентом Украины, премьером Украины, генсеком ООН и президентом Турции я проведу телефонную беседу с президентом Путиным сегодня во второй половине дня. Это вклад Австрии в рамках ее активной политики нейтралитета. Только диалог может проложить путь к миру на Украине", — написал он в Twitter.
В администрации российского лидера о возможных переговорах с австрийским канцлером пока не сообщали.
Путин 11 апреля принимал Нехаммера в своей подмосковной резиденции в закрытом для прессы режиме. По информации австрийских журналистов, переговоры заняли около 75 минут.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 12:28
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