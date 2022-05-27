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Пушилин: ВСУ причастны к пыткам наряду с националистами из "Азова"

Пушилин: ВСУ причастны к пыткам наряду с националистами из "Азова" - РИА Новости, 27.05.2022

Пушилин: ВСУ причастны к пыткам наряду с националистами из "Азова"

Украинские военные причастны к не менее чудовищным преступлениям и пыткам, чем националисты, заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T03:04

2022-05-27T03:04

2022-05-27T03:09

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

денис пушилин

батальон "азов"

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ДОНЕЦК, 27 мая — РИА Новости. Украинские военные причастны к не менее чудовищным преступлениям и пыткам, чем националисты, заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его словам, суд обнародует информацию и даст оценку каждому преступлению."Все, что связано с преступлениями, с военными преступлениями, в том числе со стороны националистов, полка "Азов", — это все шокирующе. Это все, что не поддается логике здорового человека, со здоровой психикой. Я не хотел бы сейчас пересказывать. К сожалению, у меня слишком много этих историй", — заключил глава ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, денис пушилин, батальон "азов"