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Пушилин: ВСУ причастны к пыткам наряду с националистами из "Азова" - РИА Новости, 27.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Пушилин: ВСУ причастны к пыткам наряду с националистами из "Азова"
Пушилин: ВСУ причастны к пыткам наряду с националистами из "Азова" - РИА Новости, 27.05.2022
Пушилин: ВСУ причастны к пыткам наряду с националистами из "Азова"
Украинские военные причастны к не менее чудовищным преступлениям и пыткам, чем националисты, заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T03:04
2022-05-27T03:09
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
денис пушилин
батальон "азов"
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ДОНЕЦК, 27 мая — РИА Новости. Украинские военные причастны к не менее чудовищным преступлениям и пыткам, чем националисты, заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По его словам, суд обнародует информацию и даст оценку каждому преступлению."Все, что связано с преступлениями, с военными преступлениями, в том числе со стороны националистов, полка "Азов", — это все шокирующе. Это все, что не поддается логике здорового человека, со здоровой психикой. Я не хотел бы сейчас пересказывать. К сожалению, у меня слишком много этих историй", — заключил глава ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, денис пушилин, батальон "азов"
03:04 27.05.2022 (обновлено: 03:09 27.05.2022)
 
Пушилин: ВСУ причастны к пыткам наряду с националистами из "Азова"

Глава ДНР Пушилин: ВСУ причастны к пыткам наряду с националистами из "Азова"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 мая — РИА Новости. Украинские военные причастны к не менее чудовищным преступлениям и пыткам, чем националисты, заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"К сожалению, у нас есть свидетельства о том, что некоторые представители ВСУ совершали не менее ужасные и чудовищные преступления, связанные с пытками, изнасилованиями, с садистскими убийствами и прочим. Похлеще, может быть, где-то, чем отдельные представители "Азова", — сказал Пушилин.

По его словам, суд обнародует информацию и даст оценку каждому преступлению.
"Все, что связано с преступлениями, с военными преступлениями, в том числе со стороны националистов, полка "Азов", — это все шокирующе. Это все, что не поддается логике здорового человека, со здоровой психикой. Я не хотел бы сейчас пересказывать. К сожалению, у меня слишком много этих историй", — заключил глава ДНР.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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