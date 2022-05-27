https://ria.ru/20220527/pvo-1791066940.html

Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в Одесской области

Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в Одесской области - РИА Новости, 27.05.2022

Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в Одесской области

Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 над населенным пунктом Беляры Одесской области, сообщил на брифинге официальный... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T11:12

2022-05-27T11:12

2022-05-27T12:14

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

в мире

одесская область

миг-29

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 над населенным пунктом Беляры Одесской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Он уточнил, что всего за время специальной военной операции на Украине российские военные уничтожили 180 самолетов противника, 127 вертолетов и больше тысячи беспилотников.Кроме того, ликвидированы 324 зенитных ракетных комплекса, 3281 танк и другие боевые бронированные машины, 438 установок реактивных систем залпового огня, 1693 орудия полевой артиллерии и миномета, 3218 специальных военных автомобилей.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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одесская область

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Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины, в мире, одесская область, миг-29, россия, ситуация в днр и лнр