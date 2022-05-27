11:12 27.05.2022 (обновлено: 12:14 27.05.2022)
Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в Одесской области
Минобороны: российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в Одесской области
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 над населенным пунктом Беляры Одесской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Кроме того, в районах населенных пунктов Липцы, Балаклея, Малые Проходы, Глубокое, Глинское Харьковской области, Ямполь, Масляковка, Васильевка Донецкой Народной Республики уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, а также перехвачена одна украинская баллистическая ракета "Точка-У" в районе Сватово Луганской Народной Республики", — добавил генерал-майор.
Он уточнил, что всего за время специальной военной операции на Украине российские военные уничтожили 180 самолетов противника, 127 вертолетов и больше тысячи беспилотников.
Кроме того, ликвидированы 324 зенитных ракетных комплекса, 3281 танк и другие боевые бронированные машины, 438 установок реактивных систем залпового огня, 1693 орудия полевой артиллерии и миномета, 3218 специальных военных автомобилей.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.