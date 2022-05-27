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Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в Одесской области - РИА Новости, 27.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/pvo-1791066940.html
Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в Одесской области
Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в Одесской области - РИА Новости, 27.05.2022
Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в Одесской области
Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 над населенным пунктом Беляры Одесской области, сообщил на брифинге официальный... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:12
2022-05-27T12:14
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
в мире
одесская область
миг-29
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 над населенным пунктом Беляры Одесской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Он уточнил, что всего за время специальной военной операции на Украине российские военные уничтожили 180 самолетов противника, 127 вертолетов и больше тысячи беспилотников.Кроме того, ликвидированы 324 зенитных ракетных комплекса, 3281 танк и другие боевые бронированные машины, 438 установок реактивных систем залпового огня, 1693 орудия полевой артиллерии и миномета, 3218 специальных военных автомобилей.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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украина, вооруженные силы украины, в мире, одесская область, миг-29, россия, ситуация в днр и лнр
11:12 27.05.2022 (обновлено: 12:14 27.05.2022)
 
Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в Одесской области

Минобороны: российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в Одесской области

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкИстребитель МиГ-29 ВВС Украины
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Истребитель МиГ-29 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 над населенным пунктом Беляры Одесской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"Кроме того, в районах населенных пунктов Липцы, Балаклея, Малые Проходы, Глубокое, Глинское Харьковской области, Ямполь, Масляковка, Васильевка Донецкой Народной Республики уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, а также перехвачена одна украинская баллистическая ракета "Точка-У" в районе Сватово Луганской Народной Республики", — добавил генерал-майор.

Он уточнил, что всего за время специальной военной операции на Украине российские военные уничтожили 180 самолетов противника, 127 вертолетов и больше тысячи беспилотников.
Кроме того, ликвидированы 324 зенитных ракетных комплекса, 3281 танк и другие боевые бронированные машины, 438 установок реактивных систем залпового огня, 1693 орудия полевой артиллерии и миномета, 3218 специальных военных автомобилей.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреОдесская областьМиГ-29РоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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