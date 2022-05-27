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Путин готов активнее обсуждать с Украиной обмен пленными, заявил Нехаммер - РИА Новости, 27.05.2022
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Путин готов активнее обсуждать с Украиной обмен пленными, заявил Нехаммер
Путин готов активнее обсуждать с Украиной обмен пленными, заявил Нехаммер - РИА Новости, 27.05.2022
Путин готов активнее обсуждать с Украиной обмен пленными, заявил Нехаммер
Президент России Владимир Путин заверил, что готов активнее обсуждать с Украиной вопрос обмена пленными, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T18:01
2022-05-27T18:01
в мире
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россия
австрия
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ВЕНА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заверил, что готов активнее обсуждать с Украиной вопрос обмена пленными, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.Разговор лидеров России и Австрии состоялся в пятницу во второй половине дня."С президентом Путиным обсуждался также вопрос обмена пленными, которого в настоящий момент нет. Российский президент заверил, что он готов снова активнее обсуждать эту тему на переговорах с Украиной и что здесь необходимо достигнуть прогресса", - сказа Нехаммер журналистам после разговора с Путиным.
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в мире, украина, россия, австрия
18:01 27.05.2022
 
Путин готов активнее обсуждать с Украиной обмен пленными, заявил Нехаммер

Канцлер Австрии Нехаммер: Путин готов активнее обсуждать с Украиной обмен пленными

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНовый канцлер Австрии Карл Нехаммер
Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заверил, что готов активнее обсуждать с Украиной вопрос обмена пленными, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Разговор лидеров России и Австрии состоялся в пятницу во второй половине дня.
"С президентом Путиным обсуждался также вопрос обмена пленными, которого в настоящий момент нет. Российский президент заверил, что он готов снова активнее обсуждать эту тему на переговорах с Украиной и что здесь необходимо достигнуть прогресса", - сказа Нехаммер журналистам после разговора с Путиным.
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