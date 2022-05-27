https://ria.ru/20220527/putin-1791259115.html

Путин готов активнее обсуждать с Украиной обмен пленными, заявил Нехаммер

Путин готов активнее обсуждать с Украиной обмен пленными, заявил Нехаммер - РИА Новости, 27.05.2022

Путин готов активнее обсуждать с Украиной обмен пленными, заявил Нехаммер

Президент России Владимир Путин заверил, что готов активнее обсуждать с Украиной вопрос обмена пленными, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T18:01

2022-05-27T18:01

2022-05-27T18:01

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ВЕНА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заверил, что готов активнее обсуждать с Украиной вопрос обмена пленными, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.Разговор лидеров России и Австрии состоялся в пятницу во второй половине дня."С президентом Путиным обсуждался также вопрос обмена пленными, которого в настоящий момент нет. Российский президент заверил, что он готов снова активнее обсуждать эту тему на переговорах с Украиной и что здесь необходимо достигнуть прогресса", - сказа Нехаммер журналистам после разговора с Путиным.

https://ria.ru/20220527/bunty-1790923603.html

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в мире, украина, россия, австрия