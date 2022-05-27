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Путин провел встречу с главой Адыгеи - РИА Новости, 27.05.2022
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Путин провел встречу с главой Адыгеи
Путин провел встречу с главой Адыгеи - РИА Новости, 27.05.2022
Путин провел встречу с главой Адыгеи
Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:39
2022-05-27T12:12
политика
владимир путин
мурат кумпилов
россия
республика адыгея
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым.Встреча прошла в видеорежиме.Глава региона начал с доклада о ситуации в регионе. Срок полномочий Кумпилова на посту главы республики истекает в этом году.
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россия
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политика, владимир путин, мурат кумпилов, россия, республика адыгея
11:39 27.05.2022 (обновлено: 12:12 27.05.2022)
 
Путин провел встречу с главой Адыгеи

Президент Путин провел встречу с главой Адыгеи Кумпиловым

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. 27 мая 2022
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. 27 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. 27 мая 2022
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым.
Встреча прошла в видеорежиме.
Глава региона начал с доклада о ситуации в регионе. Срок полномочий Кумпилова на посту главы республики истекает в этом году.
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ПолитикаВладимир ПутинМурат КумпиловРоссияРеспублика Адыгея
 
 
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