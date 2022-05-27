https://ria.ru/20220527/putin-1791081373.html
Путин провел встречу с главой Адыгеи
Путин провел встречу с главой Адыгеи - РИА Новости, 27.05.2022
Путин провел встречу с главой Адыгеи
Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:39
2022-05-27T11:39
2022-05-27T12:12
политика
владимир путин
мурат кумпилов
россия
республика адыгея
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым.Встреча прошла в видеорежиме.Глава региона начал с доклада о ситуации в регионе. Срок полномочий Кумпилова на посту главы республики истекает в этом году.
https://ria.ru/20220225/adygeya-1775078230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, мурат кумпилов, россия, республика адыгея
11:39 27.05.2022 (обновлено: 12:12 27.05.2022)
Путин провел встречу с главой Адыгеи
Президент Путин провел встречу с главой Адыгеи Кумпиловым