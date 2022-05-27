https://ria.ru/20220527/putin-1791081373.html

Путин провел встречу с главой Адыгеи

Путин провел встречу с главой Адыгеи - РИА Новости, 27.05.2022

Путин провел встречу с главой Адыгеи

Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T11:39

2022-05-27T11:39

2022-05-27T12:12

политика

владимир путин

мурат кумпилов

россия

республика адыгея

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым.Встреча прошла в видеорежиме.Глава региона начал с доклада о ситуации в регионе. Срок полномочий Кумпилова на посту главы республики истекает в этом году.

https://ria.ru/20220225/adygeya-1775078230.html

россия

республика адыгея

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, владимир путин, мурат кумпилов, россия, республика адыгея