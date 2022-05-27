https://ria.ru/20220527/pushkinskiy-1791287623.html

Пушкинский музей подготовил спецпрограмму к празднованию своего юбилея

Пушкинский музей подготовил спецпрограмму к празднованию своего юбилея - РИА Новости, 27.05.2022

Пушкинский музей подготовил спецпрограмму к празднованию своего юбилея

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина разработал спецпрограмму к празднованию 110-летия со дня своего открытия, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T20:41

2022-05-27T20:41

2022-05-27T20:41

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина разработал спецпрограмму к празднованию 110-летия со дня своего открытия, сообщает пресс-служба ГМИИ. В музее 31 мая пройдет "Тотальная экскурсия". Ее особенность в том, что бесплатные показы проведут участники направления Пушкинский.Youth и друзья институции. Среди них директор "Гаража" Антон Белов. Он расскажет об искусстве Древнего Египта. Участвует в мероприятии и сооснователь галереи "Триумф" Дмитрий Ханкин. Тема его экскурсии — "Троя и раскопки Генриха Шлимана". Еще вечером пройдет экскурсия на русском жестовом языке "Страницы истории ГМИИ им. Пушкина". Также в Греческом дворике гости могут посмотреть эскиз спектакля школы-студии МХАТ по поэме Гомера "Илиада".В этот же день посетители будут иметь возможность бесплатно взять на память или отправить в любой уголок страны лимитированную почтовую открытку-снимок Михаила Розанова, выпущенную "Почтой России" специально к юбилею музея. С 1 по 30 июня на Гоголевском бульваре пройдет выставка его фотографий — серия снимков представляет собой "портрет" музея, со всеми его интерьерами и фасадом. Произведения Розанова также вошли в его альбом "Волхонка, 12", созданный к 110-летию музея. Кроме него учреждение также представит каталог "Коллекция ГМИИ им. Пушкина".Это не единственная часть программы, связанная со снимками. Фотоотдел институции подготовил аудиопроект "Контексты. Фотографы о себе и фотографии". В нем приняли участие 24 мастера, чьи работы представлены в ГМИИ.

https://ria.ru/20220426/vystavka-1785332534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, древний египет, гараж, почта россии, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, музеи, искусство, школа-студия мхат