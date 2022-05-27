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У брошенного украинцами штаба нашли иностранный провиант - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/proviant-1791015236.html
У брошенного украинцами штаба нашли иностранный провиант
У брошенного украинцами штаба нашли иностранный провиант - РИА Новости, 27.05.2022
У брошенного украинцами штаба нашли иностранный провиант
Остатки иностранного провианта обнаружили у бывшего штаба украинских сил в поселке Троицкое (вблизи города Попасная), который недавно взяли под контроль бойцы... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T06:53
2022-05-27T06:53
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ТРОИЦКОЕ (ЛНР), 27 мая — РИА Новости. Остатки иностранного провианта обнаружили у бывшего штаба украинских сил в поселке Троицкое (вблизи города Попасная), который недавно взяли под контроль бойцы Луганской Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости.Троицкое у административной границы ЛНР и ДНР восемь лет находилось под контролем украинских силовиков. По дороге на поселок шла линия разграничения. В здании, которое служило украинским силовикам штабом, после их бегства остались только кошки.У здания брошено множество как пустых упаковок от еды, так и нетронутых пакетов и коробок. Все это — иностранного производства, на Украине такие товары не купить: американские сухие пайки и чипсы, британские мюсли, злаковые батончики и чай, вафли, лапша быстрого приготовления и сахар из других стран. Также там разбросаны пачки из-под сигарет и пакеты из Duty Free.По мнению бойцов шестого мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова, это может свидетельствовать, что здесь были иностранные наемники. Также луганские военные полагают, что тут западные инструкторы могли обучать украинских военных.
https://ria.ru/20220527/bazy-1791013125.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
06:53 27.05.2022
 
У брошенного украинцами штаба нашли иностранный провиант

У брошенного украинцами штаба в поселке Троицкое обнаружили остатки иностранного провианта

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБоец минометного расчета Народной милиции ЛНР ведет огонь по позициям ВСУ
Боец минометного расчета Народной милиции ЛНР ведет огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец минометного расчета Народной милиции ЛНР ведет огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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ТРОИЦКОЕ (ЛНР), 27 мая — РИА Новости. Остатки иностранного провианта обнаружили у бывшего штаба украинских сил в поселке Троицкое (вблизи города Попасная), который недавно взяли под контроль бойцы Луганской Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости.
Троицкое у административной границы ЛНР и ДНР восемь лет находилось под контролем украинских силовиков. По дороге на поселок шла линия разграничения. В здании, которое служило украинским силовикам штабом, после их бегства остались только кошки.
У здания брошено множество как пустых упаковок от еды, так и нетронутых пакетов и коробок. Все это — иностранного производства, на Украине такие товары не купить: американские сухие пайки и чипсы, британские мюсли, злаковые батончики и чай, вафли, лапша быстрого приготовления и сахар из других стран. Также там разбросаны пачки из-под сигарет и пакеты из Duty Free.
По мнению бойцов шестого мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова, это может свидетельствовать, что здесь были иностранные наемники. Также луганские военные полагают, что тут западные инструкторы могли обучать украинских военных.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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