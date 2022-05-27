https://ria.ru/20220527/proviant-1791015236.html

У брошенного украинцами штаба нашли иностранный провиант

У брошенного украинцами штаба нашли иностранный провиант - РИА Новости, 27.05.2022

У брошенного украинцами штаба нашли иностранный провиант

Остатки иностранного провианта обнаружили у бывшего штаба украинских сил в поселке Троицкое (вблизи города Попасная), который недавно взяли под контроль бойцы... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T06:53

2022-05-27T06:53

2022-05-27T06:53

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ТРОИЦКОЕ (ЛНР), 27 мая — РИА Новости. Остатки иностранного провианта обнаружили у бывшего штаба украинских сил в поселке Троицкое (вблизи города Попасная), который недавно взяли под контроль бойцы Луганской Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости.Троицкое у административной границы ЛНР и ДНР восемь лет находилось под контролем украинских силовиков. По дороге на поселок шла линия разграничения. В здании, которое служило украинским силовикам штабом, после их бегства остались только кошки.У здания брошено множество как пустых упаковок от еды, так и нетронутых пакетов и коробок. Все это — иностранного производства, на Украине такие товары не купить: американские сухие пайки и чипсы, британские мюсли, злаковые батончики и чай, вафли, лапша быстрого приготовления и сахар из других стран. Также там разбросаны пачки из-под сигарет и пакеты из Duty Free.По мнению бойцов шестого мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова, это может свидетельствовать, что здесь были иностранные наемники. Также луганские военные полагают, что тут западные инструкторы могли обучать украинских военных.

https://ria.ru/20220527/bazy-1791013125.html

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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс