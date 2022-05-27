https://ria.ru/20220527/prostitutsiya-1791246006.html

В Индии признали проституцию профессией

В Индии признали проституцию профессией - РИА Новости, 27.05.2022

В Индии признали проституцию профессией

Верховный суд Индии признал проституцию профессией, отметив, что секс-работники имеют право на достоинство и равную защиту по закону, сообщает India Today. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T17:39

2022-05-27T17:39

2022-05-27T18:09

в мире

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 мая – РИА Новости. Верховный суд Индии признал проституцию профессией, отметив, что секс-работники имеют право на достоинство и равную защиту по закону, сообщает India Today."Проституция - это профессия, и секс-работники имеют право на достоинство и равную защиту по закону… Уголовное право должно применяться одинаково во всех случаях на основе возраста и согласия. Когда становится ясно, что секс-работник является совершеннолетним и участвует со своего согласия, полиция должна воздерживаться от вмешательства или принятия каких-либо уголовных мер. Нет необходимости отрицать, что, независимо от профессии, каждый человек в этой стране имеет право на достойную жизнь в соответствии со статьей 21 Конституции", - отметила коллегия судей.Суд добавил, что секс-работники не должны подвергаться арестам и преследованиям в результате рейдов полиции, при это добровольная работа в этой сфере не является незаконной, но управление этой отраслью остается незаконным.Коллегия судей также дала указание полиции не дискриминировать секс-работников, которые подают жалобу, если преступление против них носит сексуальный характер.Суд добавил, что СМИ должны проявлять "максимальную осторожность, чтобы не раскрывать личности секс-работников во время ареста, рейдов и спасательных операций, будь то в качестве жертв или обвиняемых, и не публиковать или транслировать по телевидению любые фотографии, которые могли бы привести к раскрытию таких личностей".Судьи также призвал власти Индии ответить на эти рекомендации в следующую дату слушания, которая назначена на 27 июля.

https://ria.ru/20220519/prostitutsiya-1789504666.html

https://ria.ru/20220527/booker-1791045368.html

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в мире, индия