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В Индии признали проституцию профессией - РИА Новости, 27.05.2022
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В Индии признали проституцию профессией
В Индии признали проституцию профессией - РИА Новости, 27.05.2022
В Индии признали проституцию профессией
Верховный суд Индии признал проституцию профессией, отметив, что секс-работники имеют право на достоинство и равную защиту по закону, сообщает India Today. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:39
2022-05-27T18:09
в мире
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 мая – РИА Новости. Верховный суд Индии признал проституцию профессией, отметив, что секс-работники имеют право на достоинство и равную защиту по закону, сообщает India Today."Проституция - это профессия, и секс-работники имеют право на достоинство и равную защиту по закону… Уголовное право должно применяться одинаково во всех случаях на основе возраста и согласия. Когда становится ясно, что секс-работник является совершеннолетним и участвует со своего согласия, полиция должна воздерживаться от вмешательства или принятия каких-либо уголовных мер. Нет необходимости отрицать, что, независимо от профессии, каждый человек в этой стране имеет право на достойную жизнь в соответствии со статьей 21 Конституции", - отметила коллегия судей.Суд добавил, что секс-работники не должны подвергаться арестам и преследованиям в результате рейдов полиции, при это добровольная работа в этой сфере не является незаконной, но управление этой отраслью остается незаконным.Коллегия судей также дала указание полиции не дискриминировать секс-работников, которые подают жалобу, если преступление против них носит сексуальный характер.Суд добавил, что СМИ должны проявлять "максимальную осторожность, чтобы не раскрывать личности секс-работников во время ареста, рейдов и спасательных операций, будь то в качестве жертв или обвиняемых, и не публиковать или транслировать по телевидению любые фотографии, которые могли бы привести к раскрытию таких личностей".Судьи также призвал власти Индии ответить на эти рекомендации в следующую дату слушания, которая назначена на 27 июля.
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в мире, индия
17:39 27.05.2022 (обновлено: 18:09 27.05.2022)
 
В Индии признали проституцию профессией

Верховный суд Индии признал проституцию профессией

© AFP 2022 / Dibyangshu SarkarСотрудницы организации по защите прав женщин празднуют решение суда Индии относительно секс-работников в Калькутте. 27 мая 2022
Сотрудницы организации по защите прав женщин празднуют решение суда Индии относительно секс-работников в Калькутте. 27 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AFP 2022 / Dibyangshu Sarkar
Сотрудницы организации по защите прав женщин празднуют решение суда Индии относительно секс-работников в Калькутте. 27 мая 2022
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 мая – РИА Новости. Верховный суд Индии признал проституцию профессией, отметив, что секс-работники имеют право на достоинство и равную защиту по закону, сообщает India Today.
"Проституция - это профессия, и секс-работники имеют право на достоинство и равную защиту по закону… Уголовное право должно применяться одинаково во всех случаях на основе возраста и согласия. Когда становится ясно, что секс-работник является совершеннолетним и участвует со своего согласия, полиция должна воздерживаться от вмешательства или принятия каких-либо уголовных мер.
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Нет необходимости отрицать, что, независимо от профессии, каждый человек в этой стране имеет право на достойную жизнь в соответствии со статьей 21 Конституции", - отметила коллегия судей.
Суд добавил, что секс-работники не должны подвергаться арестам и преследованиям в результате рейдов полиции, при это добровольная работа в этой сфере не является незаконной, но управление этой отраслью остается незаконным.
Коллегия судей также дала указание полиции не дискриминировать секс-работников, которые подают жалобу, если преступление против них носит сексуальный характер.
Суд добавил, что СМИ должны проявлять "максимальную осторожность, чтобы не раскрывать личности секс-работников во время ареста, рейдов и спасательных операций, будь то в качестве жертв или обвиняемых, и не публиковать или транслировать по телевидению любые фотографии, которые могли бы привести к раскрытию таких личностей".
Судьи также призвал власти Индии ответить на эти рекомендации в следующую дату слушания, которая назначена на 27 июля.
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