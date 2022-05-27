https://ria.ru/20220527/progul-1791009015.html

В Госдуме рассказали, как рассчитывают штраф для депутатов-прогульщиков

В Госдуме рассказали, как рассчитывают штраф для депутатов-прогульщиков - РИА Новости, 27.05.2022

В Госдуме рассказали, как рассчитывают штраф для депутатов-прогульщиков

Депутат Госдумы обязан присутствовать во время пленарных заседаний палаты, за прогул у парламентария могут вычесть среднедневной заработок, комиссия ГД по... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T03:26

2022-05-27T03:26

2022-05-27T03:26

политика

вячеслав володин

госдума рф

отари аршба

москва

россия

раиса карамзина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756341222_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9eb91ce8321beec947cb2201183fd8e2.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы обязан присутствовать во время пленарных заседаний палаты, за прогул у парламентария могут вычесть среднедневной заработок, комиссия ГД по регламенту ведет специальный учет по количеству присутствующих и отсутствующих на каждом заседании, рассказала РИА Новости замглавы комиссии Раиса Карамзина.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в основе работы ГД должна быть самоорганизация и дисциплина, депутаты должны посещать заседания палаты, а для "прогульщиков" существуют штрафы.Присутствие депутатов на заседаниях фиксируется специальной справкой, которую комиссия передает спикеру палаты. Такая справка с записью присутствующих и отсутствующих по каждой фракции подписывается председателем Думы, отметила она."Каждое утро, обязательно, мы докладываем спикеру (у него такая справка лежит), сколько человек официально в командировке. Когда пленарное заседание, мы не имеем права уезжать, мы обязаны работать. Если он уехал и ему не подписали командировку, это будет считаться прогулом", — добавила депутат.Парламентарий уточнила, что прогулом не считается поездка депутата по государственному заданию, официально оформленная командировка, отпуск за свой счет.Кроме того, по ее словам, поскольку депутаты обязаны работать с избирателями в регионах, "все губернаторы знают", что парламентариев лучше приглашать на встречи во время региональных недель.Помимо этого вопрос прогулов может быть вынесен на обсуждение мандатной комиссией, уточнила Карамзина."У нас есть мандатная комиссия, это ее вопрос, мы фиксируем, сколько присутствовало, сколько отсутствовало по уважительным причинам. Сколько мы справку делаем, (случаев отсутствия депутатов — ред.) без уважительных причин нет — либо болезнь, отпуск за свой счет", — резюмировала она.Глава мандатной комиссии Отари Аршба подтвердил, что в комиссию может поступить обращение, "если нарушение состоялось и нужно принимать решение".

https://ria.ru/20220525/popravki-1790722399.html

https://ria.ru/20220525/polnomochiya-1790722030.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, вячеслав володин, госдума рф, отари аршба, москва, россия, раиса карамзина