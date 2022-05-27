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Боевики "Азова" использовали в Мариуполе американские коллиматорные прицелы - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/pritsely-1791016397.html
Боевики "Азова" использовали в Мариуполе американские коллиматорные прицелы
Боевики "Азова" использовали в Мариуполе американские коллиматорные прицелы - РИА Новости, 27.05.2022
Боевики "Азова" использовали в Мариуполе американские коллиматорные прицелы
В подземелье промзоны "Азовстали" среди сожженного и разбитого вооружения и амуниции батальона "Азов" обнаружили коллиматорный прицел L3 EOTech американского... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T07:14
2022-05-27T07:27
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
мариуполь
сша
министерство обороны сша
конгресс сша
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МАРИУПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. В подземелье промзоны "Азовстали" среди сожженного и разбитого вооружения и амуниции батальона "Азов" обнаружили коллиматорный прицел L3 EOTech американского производства, передает корреспондент РИА Новости.В непосредственной близости от места обнаружения этого устройства находились элементы военной формы с символикой батальона "Азов", а именно головной убор защитного цвета с логотипом националистического движения.США не один год поставляли оружие и военное снаряжение украинским войскам, но оно не предназначалось для формирований националистов. Еще в 2015 году конгресс принял поправку, запрещающую финансировать неонацистов из "Азова". В ответ на критику поставок в конфликтный регион Вашингтон заявлял, что американское оружие не попадает в нацбаты.Найденный прибор разработан американской корпорацией EOTech. Эта компания в 1995 году стала пионером в деле создания коллиматорных прицелов для компактного стрелкового оружия. Сейчас фирма EOTech — официальный партнер Пентагона и поставщик прицельных систем военного назначения.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, мариуполь, сша, министерство обороны сша, конгресс сша, батальон "азов", азовсталь
07:14 27.05.2022 (обновлено: 07:27 27.05.2022)
 
Боевики "Азова" использовали в Мариуполе американские коллиматорные прицелы

Боевики нацбата "Азов" использовали в Мариуполе американские коллиматорные прицелы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона "Азов" сидят в автобусе у следственного изолятора в Еленовке
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов сидят в автобусе у следственного изолятора в Еленовке - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона "Азов" сидят в автобусе у следственного изолятора в Еленовке. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. В подземелье промзоны "Азовстали" среди сожженного и разбитого вооружения и амуниции батальона "Азов" обнаружили коллиматорный прицел L3 EOTech американского производства, передает корреспондент РИА Новости.
В непосредственной близости от места обнаружения этого устройства находились элементы военной формы с символикой батальона "Азов", а именно головной убор защитного цвета с логотипом националистического движения.
США не один год поставляли оружие и военное снаряжение украинским войскам, но оно не предназначалось для формирований националистов. Еще в 2015 году конгресс принял поправку, запрещающую финансировать неонацистов из "Азова". В ответ на критику поставок в конфликтный регион Вашингтон заявлял, что американское оружие не попадает в нацбаты.
Найденный прибор разработан американской корпорацией EOTech. Эта компания в 1995 году стала пионером в деле создания коллиматорных прицелов для компактного стрелкового оружия. Сейчас фирма EOTech — официальный партнер Пентагона и поставщик прицельных систем военного назначения.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияМариупольСШАМинистерство обороны СШАКонгресс СШАБатальон "Азов"Азовсталь
 
 
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