07:14 27.05.2022 (обновлено: 07:27 27.05.2022)
Боевики "Азова" использовали в Мариуполе американские коллиматорные прицелы
Боевики нацбата "Азов" использовали в Мариуполе американские коллиматорные прицелы
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона "Азов" сидят в автобусе у следственного изолятора в Еленовке
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона "Азов" сидят в автобусе у следственного изолятора в Еленовке. Архивное фото
МАРИУПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. В подземелье промзоны "Азовстали" среди сожженного и разбитого вооружения и амуниции батальона "Азов" обнаружили коллиматорный прицел L3 EOTech американского производства, передает корреспондент РИА Новости.
В непосредственной близости от места обнаружения этого устройства находились элементы военной формы с символикой батальона "Азов", а именно головной убор защитного цвета с логотипом националистического движения.
США не один год поставляли оружие и военное снаряжение украинским войскам, но оно не предназначалось для формирований националистов. Еще в 2015 году конгресс принял поправку, запрещающую финансировать неонацистов из "Азова". В ответ на критику поставок в конфликтный регион Вашингтон заявлял, что американское оружие не попадает в нацбаты.
Найденный прибор разработан американской корпорацией EOTech. Эта компания в 1995 году стала пионером в деле создания коллиматорных прицелов для компактного стрелкового оружия. Сейчас фирма EOTech — официальный партнер Пентагона и поставщик прицельных систем военного назначения.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.