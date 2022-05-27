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Боевики "Азова" использовали в Мариуполе американские коллиматорные прицелы

Боевики "Азова" использовали в Мариуполе американские коллиматорные прицелы - РИА Новости, 27.05.2022

Боевики "Азова" использовали в Мариуполе американские коллиматорные прицелы

В подземелье промзоны "Азовстали" среди сожженного и разбитого вооружения и амуниции батальона "Азов" обнаружили коллиматорный прицел L3 EOTech американского... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T07:14

2022-05-27T07:14

2022-05-27T07:27

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

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сша

министерство обороны сша

конгресс сша

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МАРИУПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. В подземелье промзоны "Азовстали" среди сожженного и разбитого вооружения и амуниции батальона "Азов" обнаружили коллиматорный прицел L3 EOTech американского производства, передает корреспондент РИА Новости.В непосредственной близости от места обнаружения этого устройства находились элементы военной формы с символикой батальона "Азов", а именно головной убор защитного цвета с логотипом националистического движения.США не один год поставляли оружие и военное снаряжение украинским войскам, но оно не предназначалось для формирований националистов. Еще в 2015 году конгресс принял поправку, запрещающую финансировать неонацистов из "Азова". В ответ на критику поставок в конфликтный регион Вашингтон заявлял, что американское оружие не попадает в нацбаты.Найденный прибор разработан американской корпорацией EOTech. Эта компания в 1995 году стала пионером в деле создания коллиматорных прицелов для компактного стрелкового оружия. Сейчас фирма EOTech — официальный партнер Пентагона и поставщик прицельных систем военного назначения.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220527/pytki-1791008353.html

россия

мариуполь

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азовсталь

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