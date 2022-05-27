https://ria.ru/20220527/prazdnik-1791053990.html

Путин поздравил евреев с Днем спасения и освобождения

Путин поздравил евреев с Днем спасения и освобождения - РИА Новости, 27.05.2022

Путин поздравил евреев с Днем спасения и освобождения

Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем спасения и освобождения отметил, что праздник олицетворяет священную память о бессмертном подвиге бойцов и РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T10:43

2022-05-27T10:43

2022-05-27T10:45

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем спасения и освобождения отметил, что праздник олицетворяет священную память о бессмертном подвиге бойцов и командиров Красной армии, которые спасли от тотального уничтожения еврейский и другие народы Европы и мира, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Этот праздник имеет особое нравственное значение, занимает важное место в еврейском религиозном календаре. Он олицетворяет священную память о бессмертном подвиге бойцов и командиров Красной армии, которые сокрушили нацизм, спасли от тотального уничтожения еврейский и другие народы Европы и мира", - говорится в поздравлении Путина.Глава государства также отметил, что торжественное празднование Дня спасения и освобождения "и впредь будет содействовать сбережению духовных, исторических, культурных традиций российских евреев, укреплению согласия и взаимопонимания между людьми, продвижению в обществе, и особенно среди молодёжи, непреходящих гуманистических идеалов и ценностей".День спасения и освобождения - самый молодой еврейский праздник, он приурочен к капитуляции нацистской Германии и установлен на 26 ияра по иудейскому календарю (день и месяц, совпадающие с 9 мая 1945 года).

https://ria.ru/20220526/zakharyaev-1790745951.html

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в мире, германия, израиль, праздник, евреи