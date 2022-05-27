https://ria.ru/20220527/postavki-1791005308.html

CNN: США могут вскоре объявить о новых военных поставках на Украину

CNN: США могут вскоре объявить о новых военных поставках на Украину - РИА Новости, 27.05.2022

CNN: США могут вскоре объявить о новых военных поставках на Украину

США могут на следующей неделе объявить о новых поставках оружия на Украину, включив в них реактивные системы залпового огня, передает телекомпания CNN со... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T01:22

2022-05-27T01:22

2022-05-27T01:32

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. США могут на следующей неделе объявить о новых поставках оружия на Украину, включив в них реактивные системы залпового огня, передает телекомпания CNN со ссылкой на "множество" чиновников.Украинские власти говорят, что в боях на Донбассе им больше всего нужны РСЗО, которые западные страны им пока не предоставляют.По данным телеканала, дальность действия тех типов РСЗО, которые интересуют украинцев, может достигать 300 километров и использоваться в том числе для обстрелов целей в глубине российской территории.

https://ria.ru/20220518/oruzhie-1788951725.html

сша

украина

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в мире, сша, украина, донбасс