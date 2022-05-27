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CNN: США могут вскоре объявить о новых военных поставках на Украину - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/postavki-1791005308.html
CNN: США могут вскоре объявить о новых военных поставках на Украину
CNN: США могут вскоре объявить о новых военных поставках на Украину - РИА Новости, 27.05.2022
CNN: США могут вскоре объявить о новых военных поставках на Украину
США могут на следующей неделе объявить о новых поставках оружия на Украину, включив в них реактивные системы залпового огня, передает телекомпания CNN со... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T01:22
2022-05-27T01:32
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. США могут на следующей неделе объявить о новых поставках оружия на Украину, включив в них реактивные системы залпового огня, передает телекомпания CNN со ссылкой на "множество" чиновников.Украинские власти говорят, что в боях на Донбассе им больше всего нужны РСЗО, которые западные страны им пока не предоставляют.По данным телеканала, дальность действия тех типов РСЗО, которые интересуют украинцев, может достигать 300 километров и использоваться в том числе для обстрелов целей в глубине российской территории.
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сша
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в мире, сша, украина, донбасс
01:22 27.05.2022 (обновлено: 01:32 27.05.2022)
 
CNN: США могут вскоре объявить о новых военных поставках на Украину

CNN: США могут на следующей неделе объявить о новых военных поставках на Украину

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. США могут на следующей неделе объявить о новых поставках оружия на Украину, включив в них реактивные системы залпового огня, передает телекомпания CNN со ссылкой на "множество" чиновников.
Украинские власти говорят, что в боях на Донбассе им больше всего нужны РСЗО, которые западные страны им пока не предоставляют.
"Администрация склоняется в стороны поставок этих систем в рамках более крупного пакета военного и оборонного содействия Украине, о котором может быть объявлено уже на следующей неделе", — говорится в сообщении.
По данным телеканала, дальность действия тех типов РСЗО, которые интересуют украинцев, может достигать 300 километров и использоваться в том числе для обстрелов целей в глубине российской территории.
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