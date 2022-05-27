https://ria.ru/20220527/posolstvo-1791302911.html

Посольство в Братиславе высказалось о переименовании улицы в честь Немцова

Посольство в Братиславе высказалось о переименовании улицы в честь Немцова - РИА Новости, 27.05.2022

Посольство в Братиславе высказалось о переименовании улицы в честь Немцова

Переименование улиц в честь зарубежных политиков должно происходить не по конъюнктурным соображениям, а исходя из их вклада в развитие двусторонних отношений, в РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T19:48

2022-05-27T19:48

2022-05-27T19:48

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ПРАГА, 27 мая – РИА Новости. Переименование улиц в честь зарубежных политиков должно происходить не по конъюнктурным соображениям, а исходя из их вклада в развитие двусторонних отношений, в случае с появлением улицы Бориса Немцова в Братиславе это правило не соблюдено, говорится в комментарии посольства РФ в Словакии.Церемония переименования части улицы Годровой, на которой находится посольство РФ, в улицу Бориса Немцова состоялась 25 мая. Решение о переименовании приняло руководство мэрии словацкой столицы."Решение о том, чье имя будет носить та или иная улица Братиславы – дело исключительно жителей города и городских властей, которые должны представлять их интересы. Появление имени иностранного политика в городской топонимике, как правило, происходит не с целью "уязвить" кого-либо по конъюнктурным соображениям, а в интересах увековечения вклада соответствующего лица в развитие двусторонних отношений. К сожалению, о заслугах Бориса Ефимовича на этом поприще нам сказать нечего", - говорится в комментарии дипмиссии РФ, опубликованном в соцсети.

https://ria.ru/20220520/bratislava-1789813232.html

https://ria.ru/20220527/khorvatiya-1791079678.html

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в мире, борис немцов, россия, братислава