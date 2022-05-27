https://ria.ru/20220527/pomosch-1791295067.html

Блинкен и Кулеба обсудили помощь Украине

Блинкен и Кулеба обсудили помощь Украине - РИА Новости, 27.05.2022

Блинкен и Кулеба обсудили помощь Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой американскую военную помощь и пути преодоления глобального продовольственного... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T19:17

2022-05-27T19:17

2022-05-27T19:54

в мире

дмитрий кулеба

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энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой американскую военную помощь и пути преодоления глобального продовольственного кризиса, сообщил госдепартамент."Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен переговорил сегодня с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, обсудив продолжающееся содействие США Украине в сфере безопасности... Госсекретарь и министр иностранных дел Кулеба обменялись информацией относительно усилий, направленных на разрешение кризиса глобальной продовольственной безопасности", - сказано в пресс-релизе.Вину за дефицит продуктов питания в мире и рост цен на них США и их союзники возлагают на Россию, требуя от нее снять блокаду черноморских портов Украины.Кулеба написал в Twitter, что во главе повестки разговора с Блинкеном были поставки "тяжелого вооружения". "Украина и США работают рука об руку над организацией нашего продовольственного экспорта, несмотря на безрассудную российскую блокаду", - добавил он.Ранее минобороны РФ сообщало, что российские военные ежедневно открывают два морских коридора для выхода из портов Мариуполя, Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного.

https://ria.ru/20220527/rszo-1791294292.html

https://ria.ru/20220527/ukraina-1791270154.html

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