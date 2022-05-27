Рейтинг@Mail.ru
Блинкен и Кулеба обсудили помощь Украине - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220527/pomosch-1791295067.html
Блинкен и Кулеба обсудили помощь Украине
Блинкен и Кулеба обсудили помощь Украине - РИА Новости, 27.05.2022
Блинкен и Кулеба обсудили помощь Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой американскую военную помощь и пути преодоления глобального продовольственного... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T19:17
2022-05-27T19:54
в мире
дмитрий кулеба
сша
украина
россия
ситуация в днр и лнр
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731278115_0:0:3002:1689_1920x0_80_0_0_edbe8312874d074d917ce690f42edee4.jpg
ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой американскую военную помощь и пути преодоления глобального продовольственного кризиса, сообщил госдепартамент."Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен переговорил сегодня с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, обсудив продолжающееся содействие США Украине в сфере безопасности... Госсекретарь и министр иностранных дел Кулеба обменялись информацией относительно усилий, направленных на разрешение кризиса глобальной продовольственной безопасности", - сказано в пресс-релизе.Вину за дефицит продуктов питания в мире и рост цен на них США и их союзники возлагают на Россию, требуя от нее снять блокаду черноморских портов Украины.Кулеба написал в Twitter, что во главе повестки разговора с Блинкеном были поставки "тяжелого вооружения". "Украина и США работают рука об руку над организацией нашего продовольственного экспорта, несмотря на безрассудную российскую блокаду", - добавил он.Ранее минобороны РФ сообщало, что российские военные ежедневно открывают два морских коридора для выхода из портов Мариуполя, Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного.
https://ria.ru/20220527/rszo-1791294292.html
https://ria.ru/20220527/ukraina-1791270154.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731278115_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_29e77f4f25528bebd30915632f71bc15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий кулеба, сша, украина, россия, ситуация в днр и лнр, энтони блинкен
19:17 27.05.2022 (обновлено: 19:54 27.05.2022)
 
Блинкен и Кулеба обсудили помощь Украине

Госдепартамент США: Блинкен и Кулеба обсудили военную и продовольственную помощь Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой американскую военную помощь и пути преодоления глобального продовольственного кризиса, сообщил госдепартамент.
"Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен переговорил сегодня с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, обсудив продолжающееся содействие США Украине в сфере безопасности... Госсекретарь и министр иностранных дел Кулеба обменялись информацией относительно усилий, направленных на разрешение кризиса глобальной продовольственной безопасности", - сказано в пресс-релизе.
Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 19:15
Украина запросила у США системы залпового огня
Вину за дефицит продуктов питания в мире и рост цен на них США и их союзники возлагают на Россию, требуя от нее снять блокаду черноморских портов Украины.
Кулеба написал в Twitter, что во главе повестки разговора с Блинкеном были поставки "тяжелого вооружения". "Украина и США работают рука об руку над организацией нашего продовольственного экспорта, несмотря на безрассудную российскую блокаду", - добавил он.
Ранее минобороны РФ сообщало, что российские военные ежедневно открывают два морских коридора для выхода из портов Мариуполя, Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 18:17Специальная военная операция на Украине
США принуждают Запад сбрасывать Украине советское оружие, заявил МИД России
 
В миреДмитрий КулебаСШАУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРЭнтони Блинкен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала