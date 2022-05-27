19:17 27.05.2022 (обновлено: 19:54 27.05.2022)
Блинкен и Кулеба обсудили помощь Украине
Госдепартамент США: Блинкен и Кулеба обсудили военную и продовольственную помощь Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyГоссекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой американскую военную помощь и пути преодоления глобального продовольственного кризиса, сообщил госдепартамент.
"Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен переговорил сегодня с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, обсудив продолжающееся содействие США Украине в сфере безопасности... Госсекретарь и министр иностранных дел Кулеба обменялись информацией относительно усилий, направленных на разрешение кризиса глобальной продовольственной безопасности", - сказано в пресс-релизе.
Вчера, 19:15Украина запросила у США системы залпового огня
Вину за дефицит продуктов питания в мире и рост цен на них США и их союзники возлагают на Россию, требуя от нее снять блокаду черноморских портов Украины.
Кулеба написал в Twitter, что во главе повестки разговора с Блинкеном были поставки "тяжелого вооружения". "Украина и США работают рука об руку над организацией нашего продовольственного экспорта, несмотря на безрассудную российскую блокаду", - добавил он.
Ранее минобороны РФ сообщало, что российские военные ежедневно открывают два морских коридора для выхода из портов Мариуполя, Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного.