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СК России доставил гуманитарную помощь в село Крымское в ЛНР
СК России доставил гуманитарную помощь в село Крымское в ЛНР - РИА Новости, 27.05.2022
СК России доставил гуманитарную помощь в село Крымское в ЛНР
Следователи СК РФ помогли депутатам Народного Совета ЛНР доставить гуманитарную помощь в недавно освобожденное село Крымское, книги и игрушки для местных детей... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:46
2022-05-27T17:46
2022-05-27T18:34
россия
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лисичанск
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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СЕЛО КРЫМСКОЕ (ЛНР), 27 мая - РИА Новости. Следователи СК РФ помогли депутатам Народного Совета ЛНР доставить гуманитарную помощь в недавно освобожденное село Крымское, книги и игрушки для местных детей следователи приобрели на свои деньги, передает корреспондент РИА Новости.Село Крымское расположено на берегу реки Северский Донец примерно в 40 километрах от города Лисичанска, который сейчас освобождает армия ЛНР. Из тысячи жителей Крымского в своих домах сейчас находится лишь около 400. В селе до сих пор нет света и газа, не работают магазины. В окрестностях села слышны артиллерийские залпы, над Крымским летают военные самолеты и вертолеты."Следователи СК РФ, с которыми мы сотрудничаем на освобожденных территориях, помогли нам доставить сюда гуманитарную помощь, в которой местные жители очень нуждаются", - рассказала РИА Новости депутат Ирина Андрух. Сами следователи добавили к помощи книги, в том числе российские учебники, а также игрушки для самых маленьких."Теперь в селе будут учиться на русском языке", - отметила Андрух.
https://ria.ru/20220525/gumpomosch-1790541914.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), лисичанск, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
17:46 27.05.2022 (обновлено: 18:34 27.05.2022)
СК России доставил гуманитарную помощь в село Крымское в ЛНР
СК России доставил гуманитарную помощь в освобожденное село Крымское в ЛНР