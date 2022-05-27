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Посольство России призвало США перестать "раскручивать русофобскую истерию"
Посольство России призвало США перестать "раскручивать русофобскую истерию" - РИА Новости, 27.05.2022
Посольство России призвало США перестать "раскручивать русофобскую истерию"
США стоит прекратить использовать профильные площадки в сфере контроля над вооружениями и нераспространения для сведения политических счетов, заявило посольство РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T03:59
2022-05-27T03:59
2022-05-27T03:59
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ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. США стоит прекратить использовать профильные площадки в сфере контроля над вооружениями и нераспространения для сведения политических счетов, заявило посольство РФ в Вашингтоне, комментируя заявление представителя американского госдепа.Посольство отметило, что США используют профильные площадки для "раскручивания русофобской истерии", называя Россию угрозой международной безопасности. Согласно заявлению, именно США своими действиями подрывают глобальный режим нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ), что подтверждается свидетельствами, которыми располагает министерство обороны РФ, о создании Вашингтоном сети военно-биологических лабораторий на Украине."Призываем американскую сторону вернуться к профессиональному и взаимовыгодному диалогу в области нераспространения ОМУ", — говорится в заявлении российской дипмиссии.
https://ria.ru/20220526/ssha-1790997267.html
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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), украина
Посольство России призвало США перестать "раскручивать русофобскую истерию"
Посольство России: США на профильных площадках "раскручивают русофобскую истерию"