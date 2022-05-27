https://ria.ru/20220527/peterburg-1791177420.html

Беглов: Петербург готов сотрудничать с Латинской Америкой в фармацевтике

Беглов: Петербург готов сотрудничать с Латинской Америкой в фармацевтике - РИА Новости, 27.05.2022

Беглов: Петербург готов сотрудничать с Латинской Америкой в фармацевтике

Власти Санкт-Петербурга готовы развивать сотрудничество с латиноамериканскими странами в области фармацевтики, включая совместные научные разработки и поставки... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:02

2022-05-27T15:02

2022-05-27T15:02

россия

санкт-петербург

латинская америка

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга готовы развивать сотрудничество с латиноамериканскими странами в области фармацевтики, включая совместные научные разработки и поставки лекарственных препаратов, сообщил губернатор города Александр Беглов.Беглов в пятницу провел встречу с аккредитованными в РФ руководителями дипломатических миссий стран Латинской Америки и Карибского бассейна."У нас очень много хороших предложений по поводу фармацевтики. На рынках Латинской Америки известна продукция нашей фармацевтической промышленности, ряд петербургских предприятий, научных организаций имеет представительство в ваших странах... Мы готовы продолжить сотрудничество в этой области, в том числе в части совместных исследований и разработок, поставок лекарственных препаратов", - сказал губернатор Петербурга.В числе перспективных сфер сотрудничества со странами Латинской Америки Беглов назвал также, в частности, судостроение, энергетику и пищевую промышленность. "Ваши страны поставляют в Петербург продовольственные товары... Я считаю, что эти поставки могут быть продолжены и даже увеличены", - отметил он.Беглов добавил, что считает необходимым развивать взаимодействие с латиноамериканскими странами и в области образования. "В этом году в наших вузах учатся 460 студентов из стран Латинской Америки. Это небольшое количество для такого мегаполиса. Мы готовы рассматривать вопросы, предложения, даже готовы пойти на то, чтобы это обучение было бесплатным для определенных социальных сфер", - сказал губернатор Петербурга.

https://ria.ru/20220527/peterburg-1791039687.html

https://ria.ru/20220526/videomost-1790952364.html

россия

санкт-петербург

латинская америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, санкт-петербург, латинская америка, александр беглов