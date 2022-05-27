https://ria.ru/20220527/pentagon-1791303048.html

Пентагон и Госдеп обсуждают отправку военных для защиты посольства в Киеве

Пентагон и Госдеп обсуждают отправку военных для защиты посольства в Киеве - РИА Новости, 27.05.2022

Пентагон и Госдеп обсуждают отправку военных для защиты посольства в Киеве

Пентагон и госдепартамент активно обсуждают возможность отправки военного контингента для охраны посольства США в Киеве, но решения пока не принято, сказал... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T19:49

2022-05-27T19:49

2022-05-27T20:05

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сша

украина

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Пентагон и госдепартамент активно обсуждают возможность отправки военного контингента для охраны посольства США в Киеве, но решения пока не принято, сказал официальный представитель министерства обороны Джон Кирби."Мы ведем активные консультации с госдепартаментом, о том есть ли смысл отправлять американский военный контингент для обеспечения безопасности... посольства. Но на эту тему решений пока не принято", - сообщил он на брифинге.Кирби подчеркнул, что США по-прежнему не намерены задействовать свои войска в боевых действиях на территории Украины. Ранее он говорил, что единственный сотрудник Пентагона, который сейчас находится в стране, – это военный атташе посольства.

https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

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в мире, сша, украина, министерство обороны сша