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Пентагон и Госдеп обсуждают отправку военных для защиты посольства в Киеве
Пентагон и Госдеп обсуждают отправку военных для защиты посольства в Киеве - РИА Новости, 27.05.2022
Пентагон и Госдеп обсуждают отправку военных для защиты посольства в Киеве
Пентагон и госдепартамент активно обсуждают возможность отправки военного контингента для охраны посольства США в Киеве, но решения пока не принято, сказал... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T19:49
2022-05-27T19:49
2022-05-27T20:05
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ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Пентагон и госдепартамент активно обсуждают возможность отправки военного контингента для охраны посольства США в Киеве, но решения пока не принято, сказал официальный представитель министерства обороны Джон Кирби."Мы ведем активные консультации с госдепартаментом, о том есть ли смысл отправлять американский военный контингент для обеспечения безопасности... посольства. Но на эту тему решений пока не принято", - сообщил он на брифинге.Кирби подчеркнул, что США по-прежнему не намерены задействовать свои войска в боевых действиях на территории Украины. Ранее он говорил, что единственный сотрудник Пентагона, который сейчас находится в стране, – это военный атташе посольства.
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в мире, сша, украина, министерство обороны сша
19:49 27.05.2022 (обновлено: 20:05 27.05.2022)
Пентагон и Госдеп обсуждают отправку военных для защиты посольства в Киеве
Пентагон и Госдеп обсуждают отправку военных для защиты посольства в Киеве