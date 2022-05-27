Рейтинг@Mail.ru
Пентагон и Госдеп обсуждают отправку военных для защиты посольства в Киеве - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220527/pentagon-1791303048.html
Пентагон и Госдеп обсуждают отправку военных для защиты посольства в Киеве
Пентагон и Госдеп обсуждают отправку военных для защиты посольства в Киеве - РИА Новости, 27.05.2022
Пентагон и Госдеп обсуждают отправку военных для защиты посольства в Киеве
Пентагон и госдепартамент активно обсуждают возможность отправки военного контингента для охраны посольства США в Киеве, но решения пока не принято, сказал... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T19:49
2022-05-27T20:05
в мире
сша
украина
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cccc76f095dc749db4d185d3123f61e2.jpg
ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Пентагон и госдепартамент активно обсуждают возможность отправки военного контингента для охраны посольства США в Киеве, но решения пока не принято, сказал официальный представитель министерства обороны Джон Кирби."Мы ведем активные консультации с госдепартаментом, о том есть ли смысл отправлять американский военный контингент для обеспечения безопасности... посольства. Но на эту тему решений пока не принято", - сообщил он на брифинге.Кирби подчеркнул, что США по-прежнему не намерены задействовать свои войска в боевых действиях на территории Украины. Ранее он говорил, что единственный сотрудник Пентагона, который сейчас находится в стране, – это военный атташе посольства.
https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_77a4ba4180180a7cd7a0c00e9f1da41b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, министерство обороны сша
19:49 27.05.2022 (обновлено: 20:05 27.05.2022)
 
Пентагон и Госдеп обсуждают отправку военных для защиты посольства в Киеве

Пентагон и Госдеп обсуждают отправку военных для защиты посольства в Киеве

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Пентагон и госдепартамент активно обсуждают возможность отправки военного контингента для охраны посольства США в Киеве, но решения пока не принято, сказал официальный представитель министерства обороны Джон Кирби.
"Мы ведем активные консультации с госдепартаментом, о том есть ли смысл отправлять американский военный контингент для обеспечения безопасности... посольства. Но на эту тему решений пока не принято", - сообщил он на брифинге.
Женщина на фоне флага Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 08:00
Запад культивирует ненависть всех ко всем
Кирби подчеркнул, что США по-прежнему не намерены задействовать свои войска в боевых действиях на территории Украины. Ранее он говорил, что единственный сотрудник Пентагона, который сейчас находится в стране, – это военный атташе посольства.
 
В миреСШАУкраинаМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала