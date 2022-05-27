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В США раскрыли "ахиллесову пяту" Пентагона - РИА Новости, 27.05.2022
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В США раскрыли "ахиллесову пяту" Пентагона
В США раскрыли "ахиллесову пяту" Пентагона - РИА Новости, 27.05.2022
В США раскрыли "ахиллесову пяту" Пентагона
Недостаток желающих служить в рядах ВС США стал серьезной проблемой для реализации военных планов Пентагона, заявил в колонке для MintPress News журналист Крис... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T03:56
2022-05-27T03:56
в мире
сша
ближний восток
крис хеджес
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Недостаток желающих служить в рядах ВС США стал серьезной проблемой для реализации военных планов Пентагона, заявил в колонке для MintPress News журналист Крис Хеджес.По его словам, использование контрактной армии приводит к ограничению по числу доступного личного состава, что, в свою очередь, затрудняет реализацию глобальных амбиций американского генералитета.Поэтому во время конфликтов на Ближнем Востоке, США безуспешно пытались различными способами увеличить собственные силы. Так, бойцам произвольно продляли контракты, кроме того, ряды личного состава пытались увеличить за счет найма сотрудников частных военных подрядных организаций."Увеличение численности войск любыми путями все равно не смогло привести к победам в войнах в Ираке и Афганистане", — заключил Хеджес.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, сша, ближний восток, крис хеджес
03:56 27.05.2022
 
В США раскрыли "ахиллесову пяту" Пентагона

Журналист Хеджес: нежелание американцев служить в ВС США стало слабым местом для Пентагона

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Недостаток желающих служить в рядах ВС США стал серьезной проблемой для реализации военных планов Пентагона, заявил в колонке для MintPress News журналист Крис Хеджес.
"Крошечный процент желающих служить в американской армии (всего семь населения США имеют опыт военной службы) является тщательно скрываемой "ахиллесовой пятой" наших милитаристов", — написал Хеджес.
По его словам, использование контрактной армии приводит к ограничению по числу доступного личного состава, что, в свою очередь, затрудняет реализацию глобальных амбиций американского генералитета.
Поэтому во время конфликтов на Ближнем Востоке, США безуспешно пытались различными способами увеличить собственные силы. Так, бойцам произвольно продляли контракты, кроме того, ряды личного состава пытались увеличить за счет найма сотрудников частных военных подрядных организаций.
"Увеличение численности войск любыми путями все равно не смогло привести к победам в войнах в Ираке и Афганистане", — заключил Хеджес.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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