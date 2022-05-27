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Сибирский НИИ разработал проект под производство двигателя ПД-35 - РИА Новости, 27.05.2022
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Сибирский НИИ разработал проект под производство двигателя ПД-35
Сибирский НИИ разработал проект под производство двигателя ПД-35 - РИА Новости, 27.05.2022
Сибирский НИИ разработал проект под производство двигателя ПД-35
Исследовательский институт "СибпроектНИИавиапром" (Новосибирск) завершил проектирование опытного производства для сборки российского двигателя сверхбольшой тяги РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T10:49
2022-05-27T10:49
экономика
россия
пермь
украина
мотор сич
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НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Исследовательский институт "СибпроектНИИавиапром" (Новосибирск) завершил проектирование опытного производства для сборки российского двигателя сверхбольшой тяги ПД-35 для дальнемагистральных лайнеров и военно-транспортной авиации, сообщил журналистам в пятницу исполнительный директор НИИ Игорь Бочкарев."В этом году мы закончили проектирование важного объекта "Опытное производство под двигатель ПД-35" на предприятии "ОДК Авиадвигатель" в Перми. Там мы использовали современные BIM технологии, полностью на проект была сделана BIM-модель. Проект прошел государственную экспертизу, и мы надеемся, что в ближайшее время начнется его реализация", - сказал он.Бочкарев пояснил, что ПД-35 – уникальный двигатель, который придет на замену двигателям, которые ранее производились на Украине на заводе "Мотор Сич"."Таких в России на данный момент не производят. Тяга порядка 35-40 тонн. Он будет использоваться для широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров и военно-транспортной авиации", - рассказал он.В декабре 2021 года сообщалось, что правительство России выделило более 44,6 миллиарда рублей на создание отечественного двигателя ПД-35. Проект реализуется в рамках государственной программы "Развитие авиационной промышленности".
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экономика, россия, пермь, украина, мотор сич
10:49 27.05.2022
 
Сибирский НИИ разработал проект под производство двигателя ПД-35

"СибпроектНИИавиапром" разработал проект под производство российского двигателя ПД-35

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Исследовательский институт "СибпроектНИИавиапром" (Новосибирск) завершил проектирование опытного производства для сборки российского двигателя сверхбольшой тяги ПД-35 для дальнемагистральных лайнеров и военно-транспортной авиации, сообщил журналистам в пятницу исполнительный директор НИИ Игорь Бочкарев.
"В этом году мы закончили проектирование важного объекта "Опытное производство под двигатель ПД-35" на предприятии "ОДК Авиадвигатель" в Перми. Там мы использовали современные BIM технологии, полностью на проект была сделана BIM-модель. Проект прошел государственную экспертизу, и мы надеемся, что в ближайшее время начнется его реализация", - сказал он.
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Бочкарев пояснил, что ПД-35 – уникальный двигатель, который придет на замену двигателям, которые ранее производились на Украине на заводе "Мотор Сич".
"Таких в России на данный момент не производят. Тяга порядка 35-40 тонн. Он будет использоваться для широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров и военно-транспортной авиации", - рассказал он.
В декабре 2021 года сообщалось, что правительство России выделило более 44,6 миллиарда рублей на создание отечественного двигателя ПД-35. Проект реализуется в рамках государственной программы "Развитие авиационной промышленности".
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