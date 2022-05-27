https://ria.ru/20220527/pd-35-1791056527.html
Сибирский НИИ разработал проект под производство двигателя ПД-35
Сибирский НИИ разработал проект под производство двигателя ПД-35 - РИА Новости, 27.05.2022
Сибирский НИИ разработал проект под производство двигателя ПД-35
Исследовательский институт "СибпроектНИИавиапром" (Новосибирск) завершил проектирование опытного производства для сборки российского двигателя сверхбольшой тяги РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T10:49
2022-05-27T10:49
2022-05-27T10:49
экономика
россия
пермь
украина
мотор сич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Исследовательский институт "СибпроектНИИавиапром" (Новосибирск) завершил проектирование опытного производства для сборки российского двигателя сверхбольшой тяги ПД-35 для дальнемагистральных лайнеров и военно-транспортной авиации, сообщил журналистам в пятницу исполнительный директор НИИ Игорь Бочкарев."В этом году мы закончили проектирование важного объекта "Опытное производство под двигатель ПД-35" на предприятии "ОДК Авиадвигатель" в Перми. Там мы использовали современные BIM технологии, полностью на проект была сделана BIM-модель. Проект прошел государственную экспертизу, и мы надеемся, что в ближайшее время начнется его реализация", - сказал он.Бочкарев пояснил, что ПД-35 – уникальный двигатель, который придет на замену двигателям, которые ранее производились на Украине на заводе "Мотор Сич"."Таких в России на данный момент не производят. Тяга порядка 35-40 тонн. Он будет использоваться для широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров и военно-транспортной авиации", - рассказал он.В декабре 2021 года сообщалось, что правительство России выделило более 44,6 миллиарда рублей на создание отечественного двигателя ПД-35. Проект реализуется в рамках государственной программы "Развитие авиационной промышленности".
https://ria.ru/20220511/dvigatel-1787862444.html
https://ria.ru/20220518/dvigatel-1789235741.html
россия
пермь
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, пермь, украина, мотор сич
Сибирский НИИ разработал проект под производство двигателя ПД-35
"СибпроектНИИавиапром" разработал проект под производство российского двигателя ПД-35