https://ria.ru/20220527/pd-35-1791056527.html

Сибирский НИИ разработал проект под производство двигателя ПД-35

Сибирский НИИ разработал проект под производство двигателя ПД-35 - РИА Новости, 27.05.2022

Сибирский НИИ разработал проект под производство двигателя ПД-35

Исследовательский институт "СибпроектНИИавиапром" (Новосибирск) завершил проектирование опытного производства для сборки российского двигателя сверхбольшой тяги РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T10:49

2022-05-27T10:49

2022-05-27T10:49

экономика

россия

пермь

украина

мотор сич

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НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Исследовательский институт "СибпроектНИИавиапром" (Новосибирск) завершил проектирование опытного производства для сборки российского двигателя сверхбольшой тяги ПД-35 для дальнемагистральных лайнеров и военно-транспортной авиации, сообщил журналистам в пятницу исполнительный директор НИИ Игорь Бочкарев."В этом году мы закончили проектирование важного объекта "Опытное производство под двигатель ПД-35" на предприятии "ОДК Авиадвигатель" в Перми. Там мы использовали современные BIM технологии, полностью на проект была сделана BIM-модель. Проект прошел государственную экспертизу, и мы надеемся, что в ближайшее время начнется его реализация", - сказал он.Бочкарев пояснил, что ПД-35 – уникальный двигатель, который придет на замену двигателям, которые ранее производились на Украине на заводе "Мотор Сич"."Таких в России на данный момент не производят. Тяга порядка 35-40 тонн. Он будет использоваться для широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров и военно-транспортной авиации", - рассказал он.В декабре 2021 года сообщалось, что правительство России выделило более 44,6 миллиарда рублей на создание отечественного двигателя ПД-35. Проект реализуется в рамках государственной программы "Развитие авиационной промышленности".

https://ria.ru/20220511/dvigatel-1787862444.html

https://ria.ru/20220518/dvigatel-1789235741.html

россия

пермь

украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, пермь, украина, мотор сич