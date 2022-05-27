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РЭЦ рассматривает Турцию для открытия павильона российской продукции - РИА Новости, 27.05.2022
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РЭЦ рассматривает Турцию для открытия павильона российской продукции
РЭЦ рассматривает Турцию для открытия павильона российской продукции - РИА Новости, 27.05.2022
РЭЦ рассматривает Турцию для открытия павильона российской продукции
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) планирует открыть пятый павильон продовольственной продукции, рассматривает Турцию как новую площадку, заявил... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T20:06
2022-05-27T20:06
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
турция
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) планирует открыть пятый павильон продовольственной продукции, рассматривает Турцию как новую площадку, заявил вице-президент центра Алексей Солодов. "Сейчас мы работаем над выбором страны, в которой будет открыт пятый павильон. Мы изучаем показатели развития страны и внешней торговли, географию, особенности рынка и потребительские предпочтения. Одно из наиболее перспективных направлений – это Турция, наш крупный торгово-экономический партнер", - сказал Солодов на заседании Экспертной комиссии по отбору заявок организаций на выставление продукции в зарубежных павильонах. Он отметил, что "отечественное продовольствие интересно местной аудитории, и открытие демонстрационно-дегустационного павильона позволит дистрибьютерам, ритейловым сетям и простым потребителям ближе познакомиться с продукцией Made in Russia". Четыре постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильона уже работают в четырех странах: в Китае, ОАЭ, Вьетнаме и Египте. Теперь они пополнятся продукцией 7 компаний, которые были отобраны на заседании комиссии 27 мая. Среди них производители здорового питания и БАДов, шоколадных кондитерских изделий и конфет, молочной продукции и различных семян. Участники программы получили возможность бесплатно использовать инфраструктуру павильона, включая оборудование и стенды. Экспортеры также получат маркетинговую поддержку и помощь в поиске потенциальных покупателей.
https://ria.ru/20220330/ekspozitsiya-1780896196.html
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, турция
20:06 27.05.2022
 

РЭЦ рассматривает Турцию для открытия павильона российской продукции

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) планирует открыть пятый павильон продовольственной продукции, рассматривает Турцию как новую площадку, заявил вице-президент центра Алексей Солодов.
"Сейчас мы работаем над выбором страны, в которой будет открыт пятый павильон. Мы изучаем показатели развития страны и внешней торговли, географию, особенности рынка и потребительские предпочтения. Одно из наиболее перспективных направлений – это Турция, наш крупный торгово-экономический партнер", - сказал Солодов на заседании Экспертной комиссии по отбору заявок организаций на выставление продукции в зарубежных павильонах.
Участницы Всемирной выставки Экспо-2020 в павильоне России в Дубае - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 15:47
Более 140 тысяч гостей посетили экспозицию Made in Russia на EXPO 2020
Он отметил, что "отечественное продовольствие интересно местной аудитории, и открытие демонстрационно-дегустационного павильона позволит дистрибьютерам, ритейловым сетям и простым потребителям ближе познакомиться с продукцией Made in Russia".
Четыре постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильона уже работают в четырех странах: в Китае, ОАЭ, Вьетнаме и Египте. Теперь они пополнятся продукцией 7 компаний, которые были отобраны на заседании комиссии 27 мая.
Среди них производители здорового питания и БАДов, шоколадных кондитерских изделий и конфет, молочной продукции и различных семян.
Участники программы получили возможность бесплатно использовать инфраструктуру павильона, включая оборудование и стенды. Экспортеры также получат маркетинговую поддержку и помощь в поиске потенциальных покупателей.
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаТурция
 
 
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