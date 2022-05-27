https://ria.ru/20220527/pavilon-1791306697.html

РЭЦ рассматривает Турцию для открытия павильона российской продукции

РЭЦ рассматривает Турцию для открытия павильона российской продукции - РИА Новости, 27.05.2022

РЭЦ рассматривает Турцию для открытия павильона российской продукции

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) планирует открыть пятый павильон продовольственной продукции, рассматривает Турцию как новую площадку, заявил... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T20:06

2022-05-27T20:06

2022-05-27T20:06

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

турция

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) планирует открыть пятый павильон продовольственной продукции, рассматривает Турцию как новую площадку, заявил вице-президент центра Алексей Солодов. "Сейчас мы работаем над выбором страны, в которой будет открыт пятый павильон. Мы изучаем показатели развития страны и внешней торговли, географию, особенности рынка и потребительские предпочтения. Одно из наиболее перспективных направлений – это Турция, наш крупный торгово-экономический партнер", - сказал Солодов на заседании Экспертной комиссии по отбору заявок организаций на выставление продукции в зарубежных павильонах. Он отметил, что "отечественное продовольствие интересно местной аудитории, и открытие демонстрационно-дегустационного павильона позволит дистрибьютерам, ритейловым сетям и простым потребителям ближе познакомиться с продукцией Made in Russia". Четыре постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильона уже работают в четырех странах: в Китае, ОАЭ, Вьетнаме и Египте. Теперь они пополнятся продукцией 7 компаний, которые были отобраны на заседании комиссии 27 мая. Среди них производители здорового питания и БАДов, шоколадных кондитерских изделий и конфет, молочной продукции и различных семян. Участники программы получили возможность бесплатно использовать инфраструктуру павильона, включая оборудование и стенды. Экспортеры также получат маркетинговую поддержку и помощь в поиске потенциальных покупателей.

https://ria.ru/20220330/ekspozitsiya-1780896196.html

https://ria.ru/20211210/eksport-1763178791.html

турция

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, турция