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В РХБЗ рассказали о нарушениях в работе биолабораторий на Украине
В РХБЗ рассказали о нарушениях в работе биолабораторий на Украине - РИА Новости, 27.05.2022
В РХБЗ рассказали о нарушениях в работе биолабораторий на Украине
Многочисленные факты нарушения требований безопасности зафиксированы в украинских биолабораториях – под контролем Пентагона с опасными патогенами работали в... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:53
2022-05-27T16:53
2022-05-27T16:53
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Многочисленные факты нарушения требований безопасности зафиксированы в украинских биолабораториях – под контролем Пентагона с опасными патогенами работали в лабораториях с недостаточным уровнем защиты персонала, заявил в пятницу начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Сегодня мы хотим также обратить внимание на многочисленные факты нарушения требований безопасности в украинских лабораториях. Так, работа с опасными патогенами под контролем Пентагона в Харькове, Киеве и ряде других городов проводилась в лабораториях с недостаточным уровнем защиты персонала. При этом, по официальным данным, право на проведение таких исследований имеют только три лаборатории с уровнем биологической безопасности BSL-3", - сообщил он.По его словам, это Одесский противочумный институт, Львовский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены, а также Центр общественного здоровья в Киеве. При этом украинские военные отмечали, что систематические нарушения и низкое качество работ при реконструкции биолабораторий создает предпосылки к возникновению биологических угроз.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, харьков, министерство обороны сша, войска рхбз
В РХБЗ рассказали о нарушениях в работе биолабораторий на Украине
Глава войск РХБЗ Кириллов: работа с патогенами на Украине угрожала безопасности персонала
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Многочисленные факты нарушения требований безопасности зафиксированы в украинских биолабораториях – под контролем Пентагона с опасными патогенами работали в лабораториях с недостаточным уровнем защиты персонала, заявил в пятницу начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Сегодня мы хотим также обратить внимание на многочисленные факты нарушения требований безопасности в украинских лабораториях. Так, работа с опасными патогенами под контролем Пентагона
в Харькове
, Киеве
и ряде других городов проводилась в лабораториях с недостаточным уровнем защиты персонала. При этом, по официальным данным, право на проведение таких исследований имеют только три лаборатории с уровнем биологической безопасности BSL-3", - сообщил он.
По его словам, это Одесский противочумный институт, Львовский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены, а также Центр общественного здоровья в Киеве. При этом украинские военные отмечали, что систематические нарушения и низкое качество работ при реконструкции биолабораторий создает предпосылки к возникновению биологических угроз.