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В РХБЗ рассказали о нарушениях в работе биолабораторий на Украине

В РХБЗ рассказали о нарушениях в работе биолабораторий на Украине - РИА Новости, 27.05.2022

В РХБЗ рассказали о нарушениях в работе биолабораторий на Украине

Многочисленные факты нарушения требований безопасности зафиксированы в украинских биолабораториях – под контролем Пентагона с опасными патогенами работали в... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T16:53

2022-05-27T16:53

2022-05-27T16:53

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Многочисленные факты нарушения требований безопасности зафиксированы в украинских биолабораториях – под контролем Пентагона с опасными патогенами работали в лабораториях с недостаточным уровнем защиты персонала, заявил в пятницу начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Сегодня мы хотим также обратить внимание на многочисленные факты нарушения требований безопасности в украинских лабораториях. Так, работа с опасными патогенами под контролем Пентагона в Харькове, Киеве и ряде других городов проводилась в лабораториях с недостаточным уровнем защиты персонала. При этом, по официальным данным, право на проведение таких исследований имеют только три лаборатории с уровнем биологической безопасности BSL-3", - сообщил он.По его словам, это Одесский противочумный институт, Львовский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены, а также Центр общественного здоровья в Киеве. При этом украинские военные отмечали, что систематические нарушения и низкое качество работ при реконструкции биолабораторий создает предпосылки к возникновению биологических угроз.

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харьков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, киев, харьков, министерство обороны сша, войска рхбз