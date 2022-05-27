https://ria.ru/20220527/partnerstvo-1791202676.html

Участники "Европа–Азия: диалог цивилизаций" обсудят вопросы партнерства

Участники "Европа–Азия: диалог цивилизаций" обсудят вопросы партнерства - РИА Новости, 27.05.2022

Участники "Европа–Азия: диалог цивилизаций" обсудят вопросы партнерства

На проходящей в столице Пермского края международной конференции "Европа – Азия: диалог цивилизаций" собрались более 200 представителей России, Белоруссии,... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T16:11

2022-05-27T16:11

2022-05-27T16:11

пермский край

дмитрий махонин

совет федерации рф

константин косачев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791205370_0:115:1124:747_1920x0_80_0_0_00eda74f55d1460c46a8aa999677d5c4.jpg

ПЕРМЬ, 27 мая – РИА Новости. На проходящей в столице Пермского края международной конференции "Европа – Азия: диалог цивилизаций" собрались более 200 представителей России, Белоруссии, Сирии, Ирана, Монголии для обсуждения вопросов налаживания партнерских связей между государствами, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В четверг в Перми начала работу двухдневная международная конференция "Европа – Азия: диалог цивилизаций". В ее рамках проходит ряд пленарных заседаний и секционных дискуссий, направленных на поиск путей выстраивания прочных партнерских отношений между Европой и Азией."Для участия в конференции собрались свыше 200 человек из разных регионов России, а также эксперты из зарубежных стран: Белоруссии, Сирии, Ирана, Монголии, чтобы обсудить вопросы, связанные с возможностью выстраивания партнерских отношений между государствами, в которых проживает порядка 70% населения мира", – говорится в сообщении.Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сегодняшний день предполагает равноправный диалог, взаимное уважение к мнениям сторон, порой полярным.Вице-спикер Совфеда Константин Косачев напомнил, что современная Россия прожила почти три десятилетия, выстраивая диалог главным образом в западном направлении, однако этот период остался в прошлом."Происходит перестройка сознания, в которой мы должны иначе воспринимать роль нашей страны в окружающем мире… Мы страна евразийская, и нам, разумеется, будет комфортно только в том мире, где концепция большого евразийского партнера будет существовать не в теории, а на практике", – цитирует Косачева пресс-служба губернатора региона.Посол Сирии в России Рияд Хаддад отметил актуальность форума. По его мнению, на фоне происходящего в мире важно создавать новые площадки, чтобы создать условия для цивилизованного диалога между народами.В пресс-службе губернатора Пермского края уточнили, что проведение конференции было запланировано в 2021 году. Мероприятие проводится вне привязки к конкретным текущим международным событиям. Участники конференции обсуждают духовные аспекты евразийского диалога, политические аспекты диалога цивилизаций, вопросы сохранения нематериального наследия в XXI веке в условиях современных вызовов, а также возможности сотрудничества государств в сфере культуры.

https://ria.ru/20220513/sotsproekty-1788384195.html

https://ria.ru/20220429/tovarooborot-1786116772.html

пермский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пермский край, дмитрий махонин, совет федерации рф, константин косачев, россия