https://ria.ru/20220527/partnerstvo-1791202676.html
Участники "Европа–Азия: диалог цивилизаций" обсудят вопросы партнерства
Участники "Европа–Азия: диалог цивилизаций" обсудят вопросы партнерства - РИА Новости, 27.05.2022
Участники "Европа–Азия: диалог цивилизаций" обсудят вопросы партнерства
На проходящей в столице Пермского края международной конференции "Европа – Азия: диалог цивилизаций" собрались более 200 представителей России, Белоруссии,... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:11
2022-05-27T16:11
2022-05-27T16:11
пермский край
дмитрий махонин
совет федерации рф
константин косачев
россия
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ПЕРМЬ, 27 мая – РИА Новости. На проходящей в столице Пермского края международной конференции "Европа – Азия: диалог цивилизаций" собрались более 200 представителей России, Белоруссии, Сирии, Ирана, Монголии для обсуждения вопросов налаживания партнерских связей между государствами, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В четверг в Перми начала работу двухдневная международная конференция "Европа – Азия: диалог цивилизаций". В ее рамках проходит ряд пленарных заседаний и секционных дискуссий, направленных на поиск путей выстраивания прочных партнерских отношений между Европой и Азией."Для участия в конференции собрались свыше 200 человек из разных регионов России, а также эксперты из зарубежных стран: Белоруссии, Сирии, Ирана, Монголии, чтобы обсудить вопросы, связанные с возможностью выстраивания партнерских отношений между государствами, в которых проживает порядка 70% населения мира", – говорится в сообщении.Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сегодняшний день предполагает равноправный диалог, взаимное уважение к мнениям сторон, порой полярным.Вице-спикер Совфеда Константин Косачев напомнил, что современная Россия прожила почти три десятилетия, выстраивая диалог главным образом в западном направлении, однако этот период остался в прошлом."Происходит перестройка сознания, в которой мы должны иначе воспринимать роль нашей страны в окружающем мире… Мы страна евразийская, и нам, разумеется, будет комфортно только в том мире, где концепция большого евразийского партнера будет существовать не в теории, а на практике", – цитирует Косачева пресс-служба губернатора региона.Посол Сирии в России Рияд Хаддад отметил актуальность форума. По его мнению, на фоне происходящего в мире важно создавать новые площадки, чтобы создать условия для цивилизованного диалога между народами.В пресс-службе губернатора Пермского края уточнили, что проведение конференции было запланировано в 2021 году. Мероприятие проводится вне привязки к конкретным текущим международным событиям. Участники конференции обсуждают духовные аспекты евразийского диалога, политические аспекты диалога цивилизаций, вопросы сохранения нематериального наследия в XXI веке в условиях современных вызовов, а также возможности сотрудничества государств в сфере культуры.
https://ria.ru/20220513/sotsproekty-1788384195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, дмитрий махонин, совет федерации рф, константин косачев, россия
ПЕРМЬ, 27 мая – РИА Новости. На проходящей в столице Пермского края международной конференции "Европа – Азия: диалог цивилизаций" собрались более 200 представителей России, Белоруссии, Сирии, Ирана, Монголии для обсуждения вопросов налаживания партнерских связей между государствами, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
В четверг в Перми
начала работу двухдневная международная конференция "Европа – Азия: диалог цивилизаций". В ее рамках проходит ряд пленарных заседаний и секционных дискуссий, направленных на поиск путей выстраивания прочных партнерских отношений между Европой
и Азией
.
"Для участия в конференции собрались свыше 200 человек из разных регионов России
, а также эксперты из зарубежных стран: Белоруссии
, Сирии
, Ирана
, Монголии
, чтобы обсудить вопросы, связанные с возможностью выстраивания партнерских отношений между государствами, в которых проживает порядка 70% населения мира", – говорится в сообщении.
Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
, сегодняшний день предполагает равноправный диалог, взаимное уважение к мнениям сторон, порой полярным.
"Хочется, чтобы как можно больше стран, политиков, бизнесменов, других лидеров общественных мнений делали всё возможное для того, чтобы между государствами восстанавливались добрые отношения в самых разных сферах", – подчеркнул Махонин.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев
напомнил, что современная Россия прожила почти три десятилетия, выстраивая диалог главным образом в западном направлении, однако этот период остался в прошлом.
"Происходит перестройка сознания, в которой мы должны иначе воспринимать роль нашей страны в окружающем мире… Мы страна евразийская, и нам, разумеется, будет комфортно только в том мире, где концепция большого евразийского партнера будет существовать не в теории, а на практике", – цитирует Косачева пресс-служба губернатора региона.
Посол Сирии в России Рияд Хаддад отметил актуальность форума. По его мнению, на фоне происходящего в мире важно создавать новые площадки, чтобы создать условия для цивилизованного диалога между народами.
В пресс-службе губернатора Пермского края уточнили, что проведение конференции было запланировано в 2021 году. Мероприятие проводится вне привязки к конкретным текущим международным событиям. Участники конференции обсуждают духовные аспекты евразийского диалога, политические аспекты диалога цивилизаций, вопросы сохранения нематериального наследия в XXI веке в условиях современных вызовов, а также возможности сотрудничества государств в сфере культуры.