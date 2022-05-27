https://ria.ru/20220527/pansionaty-1791018751.html
Пансионаты под Херсоном могут принять десять тысяч детей
Пансионаты под Херсоном могут принять десять тысяч детей - РИА Новости, 27.05.2022
Пансионаты под Херсоном могут принять десять тысяч детей
Оздоровительные пансионаты Скадовска в Херсонской области готовы в грядущем сезоне принять около десяти тысяч детей из Донецка и Мариуполя, заявила РИА Новости... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T07:50
2022-05-27T07:50
2022-05-27T07:50
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СКАДОВСК (Херсонская область), 27 мая — РИА Новости. Оздоровительные пансионаты Скадовска в Херсонской области готовы в грядущем сезоне принять около десяти тысяч детей из Донецка и Мариуполя, заявила РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Скадовского района Татьяна Калиновская.По словам представительницы администрации, Скадовск является единственным в области со статусом детского курортного города. "Другое дело — сложно с пониманием того, как будет выглядеть сезон в этом году. Мы будем понимать, какие здравницы будут работать, составим реестр оздоровительных учреждений города и района. Посмотрим, что реально в этом году использовать", — добавил она.Всего, по данным Калиновской, в Скадовске осталось около 20 детских пансионатов. За последние годы было приведено в негодность и разворовано порядка 50 курортных-оздоровительных учреждений. Местные власти планируют по мере возможностей возобновить туристический потенциал района для привлечения регулярного потока туристов.
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херсонская область , в мире, татьяна калиновская, донбасс
Пансионаты под Херсоном могут принять десять тысяч детей
Власти Скадовского района: пансионаты под Херсоном могут принять десять тысяч детей
СКАДОВСК (Херсонская область), 27 мая — РИА Новости. Оздоровительные пансионаты Скадовска в Херсонской области готовы в грядущем сезоне принять около десяти тысяч детей из Донецка и Мариуполя, заявила РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Скадовского района Татьяна Калиновская.
"Нам предлагает Россия привести сюда на оздоровление деток из Донецка и Мариуполя. Очень много деток пострадавших. Если мы начнем сезон в середине июня, то порядка десяти тысяч детей в этом году мы сможем оздоровить", — сказала Калиновская.
По словам представительницы администрации, Скадовск является единственным в области со статусом детского курортного города. "Другое дело — сложно с пониманием того, как будет выглядеть сезон в этом году. Мы будем понимать, какие здравницы будут работать, составим реестр оздоровительных учреждений города и района. Посмотрим, что реально в этом году использовать", — добавил она.
Всего, по данным Калиновской, в Скадовске осталось около 20 детских пансионатов. За последние годы было приведено в негодность и разворовано порядка 50 курортных-оздоровительных учреждений. Местные власти планируют по мере возможностей возобновить туристический потенциал района для привлечения регулярного потока туристов.