https://ria.ru/20220527/pansionaty-1791018751.html

Пансионаты под Херсоном могут принять десять тысяч детей

Пансионаты под Херсоном могут принять десять тысяч детей - РИА Новости, 27.05.2022

Пансионаты под Херсоном могут принять десять тысяч детей

Оздоровительные пансионаты Скадовска в Херсонской области готовы в грядущем сезоне принять около десяти тысяч детей из Донецка и Мариуполя, заявила РИА Новости... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T07:50

2022-05-27T07:50

2022-05-27T07:50

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херсонская область

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СКАДОВСК (Херсонская область), 27 мая — РИА Новости. Оздоровительные пансионаты Скадовска в Херсонской области готовы в грядущем сезоне принять около десяти тысяч детей из Донецка и Мариуполя, заявила РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации Скадовского района Татьяна Калиновская.По словам представительницы администрации, Скадовск является единственным в области со статусом детского курортного города. "Другое дело — сложно с пониманием того, как будет выглядеть сезон в этом году. Мы будем понимать, какие здравницы будут работать, составим реестр оздоровительных учреждений города и района. Посмотрим, что реально в этом году использовать", — добавил она.Всего, по данным Калиновской, в Скадовске осталось около 20 детских пансионатов. За последние годы было приведено в негодность и разворовано порядка 50 курортных-оздоровительных учреждений. Местные власти планируют по мере возможностей возобновить туристический потенциал района для привлечения регулярного потока туристов.

https://ria.ru/20220527/zony-1791017515.html

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херсонская область , в мире, татьяна калиновская, донбасс