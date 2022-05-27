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Возможный технический дефолт не скажется на планах компании, заявил Ozon - РИА Новости, 27.05.2022
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Возможный технический дефолт не скажется на планах компании, заявил Ozon
Возможный технический дефолт не скажется на планах компании, заявил Ozon - РИА Новости, 27.05.2022
Возможный технический дефолт не скажется на планах компании, заявил Ozon
Возможный технический дефолт Ozon по облигация будет формальным событием - он не имеет отношения к операционной деятельности компании и не скажется на расчетах... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:27
2022-05-27T14:27
экономика
ozon
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Возможный технический дефолт Ozon по облигация будет формальным событием - он не имеет отношения к операционной деятельности компании и не скажется на расчетах с партнерами, заявили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.Накануне Ozon предупредил о риске наступления дефолта по облигациям к 14 июня, если компания не сможет обеспечить своевременную выплату держателям бондов."Возможный технический дефолт - формальное событие, связанное с регуляторными ограничениями, оно относится только к платежу по облигациям. С держателями облигаций мы находимся в конструктивном диалоге и планируем подписать соглашение о реструктуризации облигаций до конца года. Данный вопрос решается на уровне кипрской компании Ozon Holdings PLC", - говорится в сообщении.К операционной деятельности Ozon это событие не имеет отношения и никак не скажется на текущих расчетах с партнерами. "На уровне российских компаний у Ozon достаточно денежных средств для поддержки и развития бизнеса. По данным квартального отчета за первый квартал на 31 марта денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные вклады составляли 92,5 миллиарда рублей. Эти средства находятся в России", - уточнили в пресс-службе.Кроме того, в компании заверили, что ситуация с облигациями никак не влияет на планы развития маркетплейса - Ozon продолжает развивать сервисы для продавцов и покупателей на своей онлайн-платформе.
https://ria.ru/20220527/milliardery-1790913161.html
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экономика, ozon
14:27 27.05.2022
 
Возможный технический дефолт не скажется на планах компании, заявил Ozon

Пресс-служба Ozon: возможный технический дефолт не скажется на планах компании

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник на складе логистического центра Ozon
Сотрудник на складе логистического центра Ozon - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник на складе логистического центра Ozon . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Возможный технический дефолт Ozon по облигация будет формальным событием - он не имеет отношения к операционной деятельности компании и не скажется на расчетах с партнерами, заявили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
Накануне Ozon предупредил о риске наступления дефолта по облигациям к 14 июня, если компания не сможет обеспечить своевременную выплату держателям бондов.
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"Возможный технический дефолт - формальное событие, связанное с регуляторными ограничениями, оно относится только к платежу по облигациям. С держателями облигаций мы находимся в конструктивном диалоге и планируем подписать соглашение о реструктуризации облигаций до конца года. Данный вопрос решается на уровне кипрской компании Ozon Holdings PLC", - говорится в сообщении.
К операционной деятельности Ozon это событие не имеет отношения и никак не скажется на текущих расчетах с партнерами. "На уровне российских компаний у Ozon достаточно денежных средств для поддержки и развития бизнеса. По данным квартального отчета за первый квартал на 31 марта денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные вклады составляли 92,5 миллиарда рублей. Эти средства находятся в России", - уточнили в пресс-службе.
Кроме того, в компании заверили, что ситуация с облигациями никак не влияет на планы развития маркетплейса - Ozon продолжает развивать сервисы для продавцов и покупателей на своей онлайн-платформе.
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