https://ria.ru/20220527/ozon-1791160581.html

Возможный технический дефолт не скажется на планах компании, заявил Ozon

Возможный технический дефолт не скажется на планах компании, заявил Ozon - РИА Новости, 27.05.2022

Возможный технический дефолт не скажется на планах компании, заявил Ozon

Возможный технический дефолт Ozon по облигация будет формальным событием - он не имеет отношения к операционной деятельности компании и не скажется на расчетах... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:27

2022-05-27T14:27

2022-05-27T14:27

экономика

ozon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752503337_0:53:3133:1815_1920x0_80_0_0_e1b1eb93a341b0d647612f0beabcf1b4.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Возможный технический дефолт Ozon по облигация будет формальным событием - он не имеет отношения к операционной деятельности компании и не скажется на расчетах с партнерами, заявили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.Накануне Ozon предупредил о риске наступления дефолта по облигациям к 14 июня, если компания не сможет обеспечить своевременную выплату держателям бондов."Возможный технический дефолт - формальное событие, связанное с регуляторными ограничениями, оно относится только к платежу по облигациям. С держателями облигаций мы находимся в конструктивном диалоге и планируем подписать соглашение о реструктуризации облигаций до конца года. Данный вопрос решается на уровне кипрской компании Ozon Holdings PLC", - говорится в сообщении.К операционной деятельности Ozon это событие не имеет отношения и никак не скажется на текущих расчетах с партнерами. "На уровне российских компаний у Ozon достаточно денежных средств для поддержки и развития бизнеса. По данным квартального отчета за первый квартал на 31 марта денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные вклады составляли 92,5 миллиарда рублей. Эти средства находятся в России", - уточнили в пресс-службе.Кроме того, в компании заверили, что ситуация с облигациями никак не влияет на планы развития маркетплейса - Ozon продолжает развивать сервисы для продавцов и покупателей на своей онлайн-платформе.

https://ria.ru/20220527/milliardery-1790913161.html

https://ria.ru/20220525/litiy-1790456310.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ozon