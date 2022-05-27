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На Украине заявили о проблемах с обеспечением овощами - РИА Новости, 27.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/ovoschi-1791126954.html
На Украине заявили о проблемах с обеспечением овощами
На Украине заявили о проблемах с обеспечением овощами - РИА Новости, 27.05.2022
На Украине заявили о проблемах с обеспечением овощами
Замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что в стране есть проблемы с обеспечением ранними луком, морковью, свеклой из-за... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:09
2022-05-27T13:09
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
запорожская область
россия
в мире
херсонская область
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что в стране есть проблемы с обеспечением ранними луком, морковью, свеклой из-за потери Херсонской и части Запорожской областей, но дефицита базовых продуктов не ожидается."Есть напряжение по ранней овощной группе, в частности это молодой лук, морковь, свекла, ведь овощи именно ранней группы выращивали в Херсонской и Запорожской областях. Но если мы говорим о годовом потреблении, то никаких угроз в дефиците базовых продуктов питания мы пока не видим", - сказал Высоцкий в интервью "Украинскому радио".По его словам, посажено 182 тысячи гектаров свеклы, чего достаточно для внутренних потребностей страны."По маслу также нет предосторожностей, у нас существует запас подсолнечника — это десятилетнее потребление масла. Кроме того, посажено 101,1 миллиона гектаров картофеля — это более чем достаточно для внутреннего потребления", - добавил Высоцкий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220523/ovoschi-1790114727.html
https://ria.ru/20220523/kherson-1790073545.html
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владимир путин, украина, запорожская область, россия, в мире, херсонская область
13:09 27.05.2022
 
На Украине заявили о проблемах с обеспечением овощами

Замминистра аграрной политики Украины Высоцкий заявил о проблемах с обеспечением овощами

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМорковь и лук
Морковь и лук - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Морковь и лук. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что в стране есть проблемы с обеспечением ранними луком, морковью, свеклой из-за потери Херсонской и части Запорожской областей, но дефицита базовых продуктов не ожидается.
"Есть напряжение по ранней овощной группе, в частности это молодой лук, морковь, свекла, ведь овощи именно ранней группы выращивали в Херсонской и Запорожской областях. Но если мы говорим о годовом потреблении, то никаких угроз в дефиците базовых продуктов питания мы пока не видим", - сказал Высоцкий в интервью "Украинскому радио".
Редис - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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Украина завозила овощи из Европы в ущерб своему урожаю, рассказал фермер
По его словам, посажено 182 тысячи гектаров свеклы, чего достаточно для внутренних потребностей страны.
"По маслу также нет предосторожностей, у нас существует запас подсолнечника — это десятилетнее потребление масла. Кроме того, посажено 101,1 миллиона гектаров картофеля — это более чем достаточно для внутреннего потребления", - добавил Высоцкий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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