https://ria.ru/20220527/ovoschi-1791126954.html

На Украине заявили о проблемах с обеспечением овощами

На Украине заявили о проблемах с обеспечением овощами - РИА Новости, 27.05.2022

На Украине заявили о проблемах с обеспечением овощами

Замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что в стране есть проблемы с обеспечением ранними луком, морковью, свеклой из-за... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T13:09

2022-05-27T13:09

2022-05-27T13:09

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что в стране есть проблемы с обеспечением ранними луком, морковью, свеклой из-за потери Херсонской и части Запорожской областей, но дефицита базовых продуктов не ожидается."Есть напряжение по ранней овощной группе, в частности это молодой лук, морковь, свекла, ведь овощи именно ранней группы выращивали в Херсонской и Запорожской областях. Но если мы говорим о годовом потреблении, то никаких угроз в дефиците базовых продуктов питания мы пока не видим", - сказал Высоцкий в интервью "Украинскому радио".По его словам, посажено 182 тысячи гектаров свеклы, чего достаточно для внутренних потребностей страны."По маслу также нет предосторожностей, у нас существует запас подсолнечника — это десятилетнее потребление масла. Кроме того, посажено 101,1 миллиона гектаров картофеля — это более чем достаточно для внутреннего потребления", - добавил Высоцкий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220523/ovoschi-1790114727.html

https://ria.ru/20220523/kherson-1790073545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, украина, запорожская область, россия, в мире, херсонская область