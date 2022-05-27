https://ria.ru/20220527/ospa-1791286056.html

В Британии выявили более ста случаев заражения оспой обезьян

В Британии выявили более ста случаев заражения оспой обезьян - РИА Новости, 27.05.2022

В Британии выявили более ста случаев заражения оспой обезьян

Число случаев заражения оспой обезьян в Великобритании превысило 100, говорится в сообщении британского Агентства по здравоохранению (UKHSA). РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T18:54

2022-05-27T18:54

2022-05-27T18:54

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великобритания

оспа обезьян

здоровье - общество

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ЛОНДОН, 27 мая - РИА Новости. Число случаев заражения оспой обезьян в Великобритании превысило 100, говорится в сообщении британского Агентства по здравоохранению (UKHSA).Уточняется, что 16 новых случаев оспы обезьян выявлено в Англии."По состоянию на 26 мая, общее число подтвержденных случаев в Англии с 7 мая достигло 101. В настоящее время в Шотландии зарегистрировано 3 подтвержденных случая заболевания, один в Уэльсе и один в Северной Ирландии, в результате чего общее число случаев в Великобритании достигло 106", - отмечается в сообщении.В ведомстве указали, что риск для населения остается низким, но попросили людей быть внимательными к любым новым высыпаниям или повреждениям на любой части тела.Там добавили, что связываются с людьми, которые считаются контактами подтвержденных случаев с высоким риском, и советуют тем, кто прошел оценку риска и чувствует себя хорошо, изолироваться дома на срок до 21 дня. Кроме того, UKHSA закупило более 20 тысяч доз безопасной вакцины против оспы (под названием Imvanex, поставляемой компанией Bavarian Nordic), и она предлагается выявленным близким контактам человека с диагнозом оспа обезьян, чтобы снизить риск симптоматической инфекции и тяжелого заболевания.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению отметили, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком, риск распространения среди населения Великобритании оценивается как очень низкий.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220524/ospa-1790289592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, великобритания, оспа обезьян, здоровье - общество