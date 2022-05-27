https://ria.ru/20220527/ospa-1791271824.html

В Аргентине подтвердили первый случай заражения оспой обезьян

В Аргентине подтвердили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 27.05.2022

В Аргентине подтвердили первый случай заражения оспой обезьян

Власти Аргентины подтвердили заболевание оспой обезьян у одного из жителей страны и выявили новый возможный случай, сообщил Минздрав. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T18:24

2022-05-27T18:24

2022-05-27T18:33

в мире

здоровье - общество

испания

буэнос-айрес (город)

оспа

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мая – РИА Новости. Власти Аргентины подтвердили заболевание оспой обезьян у одного из жителей страны и выявили новый возможный случай, сообщил Минздрав."Результат теста, взятый у первого вероятного (заболевшего), оказался позитивным", - отмечает министерство.О первом случае Минздрав сообщил 22 мая.Пациент чувствует себя хорошо, ему оказывается лечение. Все люди, с которыми он контактировал напрямую, находятся под медицинским наблюдением, но у них никаких симптомов заболевания не выявлено."С другой стороны, стало известно о новом возможном случае оспы обезьян у резидента Испании, который находится сейчас в провинции Буэнос-Айрес и который никак не связан с первым заболевшим", - добавляет министерство.

https://ria.ru/20220527/biolaboratorii-1791231185.html

испания

буэнос-айрес (город)

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в мире, здоровье - общество, испания, буэнос-айрес (город), оспа