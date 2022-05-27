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В Аргентине подтвердили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 27.05.2022
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В Аргентине подтвердили первый случай заражения оспой обезьян
В Аргентине подтвердили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 27.05.2022
В Аргентине подтвердили первый случай заражения оспой обезьян
Власти Аргентины подтвердили заболевание оспой обезьян у одного из жителей страны и выявили новый возможный случай, сообщил Минздрав. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T18:24
2022-05-27T18:33
в мире
здоровье - общество
испания
буэнос-айрес (город)
оспа
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мая – РИА Новости. Власти Аргентины подтвердили заболевание оспой обезьян у одного из жителей страны и выявили новый возможный случай, сообщил Минздрав."Результат теста, взятый у первого вероятного (заболевшего), оказался позитивным", - отмечает министерство.О первом случае Минздрав сообщил 22 мая.Пациент чувствует себя хорошо, ему оказывается лечение. Все люди, с которыми он контактировал напрямую, находятся под медицинским наблюдением, но у них никаких симптомов заболевания не выявлено."С другой стороны, стало известно о новом возможном случае оспы обезьян у резидента Испании, который находится сейчас в провинции Буэнос-Айрес и который никак не связан с первым заболевшим", - добавляет министерство.
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испания
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в мире, здоровье - общество, испания, буэнос-айрес (город), оспа
18:24 27.05.2022 (обновлено: 18:33 27.05.2022)
 
В Аргентине подтвердили первый случай заражения оспой обезьян

Власти Аргентины подтвердили первый случай оспы обезьян

© AP PhotoОбразец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мая – РИА Новости. Власти Аргентины подтвердили заболевание оспой обезьян у одного из жителей страны и выявили новый возможный случай, сообщил Минздрав.
"Результат теста, взятый у первого вероятного (заболевшего), оказался позитивным", - отмечает министерство.
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О первом случае Минздрав сообщил 22 мая.
Пациент чувствует себя хорошо, ему оказывается лечение. Все люди, с которыми он контактировал напрямую, находятся под медицинским наблюдением, но у них никаких симптомов заболевания не выявлено.
"С другой стороны, стало известно о новом возможном случае оспы обезьян у резидента Испании, который находится сейчас в провинции Буэнос-Айрес и который никак не связан с первым заболевшим", - добавляет министерство.
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В миреЗдоровье - ОбществоИспанияБуэнос-Айрес (город)Оспа
 
 
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