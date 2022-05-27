https://ria.ru/20220527/ospa-1791271824.html
В Аргентине подтвердили первый случай заражения оспой обезьян
В Аргентине подтвердили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 27.05.2022
В Аргентине подтвердили первый случай заражения оспой обезьян
Власти Аргентины подтвердили заболевание оспой обезьян у одного из жителей страны и выявили новый возможный случай, сообщил Минздрав. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T18:24
2022-05-27T18:24
2022-05-27T18:33
в мире
здоровье - общество
испания
буэнос-айрес (город)
оспа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790250795_0:119:2677:1624_1920x0_80_0_0_627267f407d8406757faaa616fa4a522.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мая – РИА Новости. Власти Аргентины подтвердили заболевание оспой обезьян у одного из жителей страны и выявили новый возможный случай, сообщил Минздрав."Результат теста, взятый у первого вероятного (заболевшего), оказался позитивным", - отмечает министерство.О первом случае Минздрав сообщил 22 мая.Пациент чувствует себя хорошо, ему оказывается лечение. Все люди, с которыми он контактировал напрямую, находятся под медицинским наблюдением, но у них никаких симптомов заболевания не выявлено."С другой стороны, стало известно о новом возможном случае оспы обезьян у резидента Испании, который находится сейчас в провинции Буэнос-Айрес и который никак не связан с первым заболевшим", - добавляет министерство.
https://ria.ru/20220527/biolaboratorii-1791231185.html
испания
буэнос-айрес (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790250795_0:0:2377:1783_1920x0_80_0_0_58cd2f28de07b357abcac619ead110de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, испания, буэнос-айрес (город), оспа
18:24 27.05.2022 (обновлено: 18:33 27.05.2022)
В Аргентине подтвердили первый случай заражения оспой обезьян
Власти Аргентины подтвердили первый случай оспы обезьян