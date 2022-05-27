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РХБЗ: ампулы с возбудителем оспы из США могли попасть к террористам
РХБЗ: ампулы с возбудителем оспы из США могли попасть к террористам - РИА Новости, 27.05.2022
РХБЗ: ампулы с возбудителем оспы из США могли попасть к террористам
Ампулы с возбудителем натуральной оспы из расположенных в США лабораторий могли попасть в руки террористов, заявил начальник войск радиационной химической и... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:48
2022-05-27T16:48
2022-05-27T16:48
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ампулы с возбудителем натуральной оспы из расположенных в США лабораторий могли попасть в руки террористов, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Отсутствие надлежащего контроля и нарушения требований биобезопасности в США могут стать причиной использования этого возбудителя в террористических целях. В период с 2014 по 2021 год в лабораториях Федерального агентства по лекарственным средствам и НИИ инфекционных болезней армии США (Мериленд), Центра исследования вакцин (Пенсильвания) неоднократно обнаруживались неучтенные ампулы с вирусом", - сказал Кириллов.По его словам, работы в этих организациях проводились в нарушение резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения номер 49.10 от 1996 года, в соответствии с которой возбудитель натуральной оспы может храниться всего лишь в одной американской лаборатории – Центре контроля и профилактики инфекций в Атланте.Сейчас в разных регионах мира все чаще фиксируются случаи заражения людей оспой обезьян.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, оспа обезьян, оспа
РХБЗ: ампулы с возбудителем оспы из США могли попасть к террористам
Минобороны: ампулы с возбудителем оспы из лабораторий в США могли попасть к террористам