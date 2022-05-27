https://ria.ru/20220527/ospa-1791228095.html

РХБЗ: ампулы с возбудителем оспы из США могли попасть к террористам

РХБЗ: ампулы с возбудителем оспы из США могли попасть к террористам - РИА Новости, 27.05.2022

РХБЗ: ампулы с возбудителем оспы из США могли попасть к террористам

Ампулы с возбудителем натуральной оспы из расположенных в США лабораторий могли попасть в руки террористов, заявил начальник войск радиационной химической и... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T16:48

2022-05-27T16:48

2022-05-27T16:48

в мире

сша

оспа обезьян

оспа

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ампулы с возбудителем натуральной оспы из расположенных в США лабораторий могли попасть в руки террористов, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Отсутствие надлежащего контроля и нарушения требований биобезопасности в США могут стать причиной использования этого возбудителя в террористических целях. В период с 2014 по 2021 год в лабораториях Федерального агентства по лекарственным средствам и НИИ инфекционных болезней армии США (Мериленд), Центра исследования вакцин (Пенсильвания) неоднократно обнаруживались неучтенные ампулы с вирусом", - сказал Кириллов.По его словам, работы в этих организациях проводились в нарушение резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения номер 49.10 от 1996 года, в соответствии с которой возбудитель натуральной оспы может храниться всего лишь в одной американской лаборатории – Центре контроля и профилактики инфекций в Атланте.Сейчас в разных регионах мира все чаще фиксируются случаи заражения людей оспой обезьян.

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, оспа обезьян, оспа