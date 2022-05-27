https://ria.ru/20220527/ospa-1791172095.html

Роспотребнадзор провел учения по противодействию завозу холеры

Роспотребнадзор провел учения по противодействию завозу холеры - РИА Новости, 27.05.2022

Роспотребнадзор провел учения по противодействию завозу холеры

Учения, которые прошли в аэропорту Красноярска, были направлены на противодействие завозу опасных инфекций в РФ, но с оспой обезьян не связаны, сообщили... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:52

2022-05-27T14:52

2022-05-27T15:22

россия

красноярск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

доминикана

оспа обезьян

общество

здоровье - общество

красноярский край

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Учения, которые прошли в аэропорту Красноярска, были направлены на противодействие завозу опасных инфекций в РФ, но с оспой обезьян не связаны, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее пресс-служба аэропорта Красноярска сообщила о первых учениях по противодействию завозу оспы обезьян. Позже релиз аэропорта в социальных сетях и Telegram-канале был отредактирован, а на сайте заменен на другой, в котором говорится об учениях "по предотвращению и распространению особо опасных инфекций"."Сообщение, ранее распространенное пресс-службой аэропорта Красноярска, не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Как пояснили в ведомстве, в аэропорту "Красноярск" действительно прошли тактико-специальные учения при выявлении больного с особо опасной инфекцией на борту самолета. По легенде учения, дежурному специалисту поступило сообщение, что на борту воздушного судна, прибывающего в Красноярск из Доминиканы, находится пассажир с жалобами на ухудшение состояния здоровья."После сбора эпидемического анамнеза и медицинского осмотра пассажира установлен предварительный диагноз "холера", - рассказали в ведомстве детали учений.Такую же информацию распространил региональный Роспотребнадзор."В связи с распространением в средствах массовой информации недостоверной информации о том, что в аэропорту "Красноярск" прошли учения при выявлении больного с диагнозом оспа обезьян на борту самолёта, поясняем, что данные учения были направлены на отработку действий при выявлении больного с диагнозом холера", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

https://ria.ru/20220527/ospa-1791151687.html

https://ria.ru/20220506/kholera-1787126881.html

россия

красноярск

доминикана

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, красноярск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), доминикана, оспа обезьян, общество, здоровье - общество, красноярский край