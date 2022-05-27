14:52 27.05.2022 (обновлено: 15:22 27.05.2022)
Роспотребнадзор провел учения по противодействию завозу холеры
Роспотребнадзор провел в аэропорту Красноярска учения по противодействию завозу холеры
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Учения, которые прошли в аэропорту Красноярска, были направлены на противодействие завозу опасных инфекций в РФ, но с оспой обезьян не связаны, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее пресс-служба аэропорта Красноярска сообщила о первых учениях по противодействию завозу оспы обезьян. Позже релиз аэропорта в социальных сетях и Telegram-канале был отредактирован, а на сайте заменен на другой, в котором говорится об учениях "по предотвращению и распространению особо опасных инфекций".
"Сообщение, ранее распространенное пресс-службой аэропорта Красноярска, не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Как пояснили в ведомстве, в аэропорту "Красноярск" действительно прошли тактико-специальные учения при выявлении больного с особо опасной инфекцией на борту самолета. По легенде учения, дежурному специалисту поступило сообщение, что на борту воздушного судна, прибывающего в Красноярск из Доминиканы, находится пассажир с жалобами на ухудшение состояния здоровья.
"После сбора эпидемического анамнеза и медицинского осмотра пассажира установлен предварительный диагноз "холера", - рассказали в ведомстве детали учений.
Такую же информацию распространил региональный Роспотребнадзор.
"В связи с распространением в средствах массовой информации недостоверной информации о том, что в аэропорту "Красноярск" прошли учения при выявлении больного с диагнозом оспа обезьян на борту самолёта, поясняем, что данные учения были направлены на отработку действий при выявлении больного с диагнозом холера", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.