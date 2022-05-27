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Роспотребнадзор провел учения по противодействию завозу холеры - РИА Новости, 27.05.2022
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Роспотребнадзор провел учения по противодействию завозу холеры
Роспотребнадзор провел учения по противодействию завозу холеры - РИА Новости, 27.05.2022
Роспотребнадзор провел учения по противодействию завозу холеры
Учения, которые прошли в аэропорту Красноярска, были направлены на противодействие завозу опасных инфекций в РФ, но с оспой обезьян не связаны, сообщили... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:52
2022-05-27T15:22
россия
красноярск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
доминикана
оспа обезьян
общество
здоровье - общество
красноярский край
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Учения, которые прошли в аэропорту Красноярска, были направлены на противодействие завозу опасных инфекций в РФ, но с оспой обезьян не связаны, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее пресс-служба аэропорта Красноярска сообщила о первых учениях по противодействию завозу оспы обезьян. Позже релиз аэропорта в социальных сетях и Telegram-канале был отредактирован, а на сайте заменен на другой, в котором говорится об учениях "по предотвращению и распространению особо опасных инфекций"."Сообщение, ранее распространенное пресс-службой аэропорта Красноярска, не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Как пояснили в ведомстве, в аэропорту "Красноярск" действительно прошли тактико-специальные учения при выявлении больного с особо опасной инфекцией на борту самолета. По легенде учения, дежурному специалисту поступило сообщение, что на борту воздушного судна, прибывающего в Красноярск из Доминиканы, находится пассажир с жалобами на ухудшение состояния здоровья."После сбора эпидемического анамнеза и медицинского осмотра пассажира установлен предварительный диагноз "холера", - рассказали в ведомстве детали учений.Такую же информацию распространил региональный Роспотребнадзор."В связи с распространением в средствах массовой информации недостоверной информации о том, что в аэропорту "Красноярск" прошли учения при выявлении больного с диагнозом оспа обезьян на борту самолёта, поясняем, что данные учения были направлены на отработку действий при выявлении больного с диагнозом холера", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
https://ria.ru/20220527/ospa-1791151687.html
https://ria.ru/20220506/kholera-1787126881.html
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россия, красноярск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), доминикана, оспа обезьян, общество, здоровье - общество, красноярский край
14:52 27.05.2022 (обновлено: 15:22 27.05.2022)
 
Роспотребнадзор провел учения по противодействию завозу холеры

Роспотребнадзор провел в аэропорту Красноярска учения по противодействию завозу холеры

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Учения, которые прошли в аэропорту Красноярска, были направлены на противодействие завозу опасных инфекций в РФ, но с оспой обезьян не связаны, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее пресс-служба аэропорта Красноярска сообщила о первых учениях по противодействию завозу оспы обезьян. Позже релиз аэропорта в социальных сетях и Telegram-канале был отредактирован, а на сайте заменен на другой, в котором говорится об учениях "по предотвращению и распространению особо опасных инфекций".
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"Сообщение, ранее распространенное пресс-службой аэропорта Красноярска, не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Как пояснили в ведомстве, в аэропорту "Красноярск" действительно прошли тактико-специальные учения при выявлении больного с особо опасной инфекцией на борту самолета. По легенде учения, дежурному специалисту поступило сообщение, что на борту воздушного судна, прибывающего в Красноярск из Доминиканы, находится пассажир с жалобами на ухудшение состояния здоровья.
"После сбора эпидемического анамнеза и медицинского осмотра пассажира установлен предварительный диагноз "холера", - рассказали в ведомстве детали учений.
Такую же информацию распространил региональный Роспотребнадзор.
"В связи с распространением в средствах массовой информации недостоверной информации о том, что в аэропорту "Красноярск" прошли учения при выявлении больного с диагнозом оспа обезьян на борту самолёта, поясняем, что данные учения были направлены на отработку действий при выявлении больного с диагнозом холера", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
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РоссияКрасноярскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ДоминиканаОспа обезьянОбществоЗдоровье - ОбществоКрасноярский край
 
 
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