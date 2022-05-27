https://ria.ru/20220527/ospa-1791151687.html

ВОЗ не видит необходимости в массовой вакцинации от оспы обезьян

ВОЗ не видит необходимости в массовой вакцинации от оспы обезьян - РИА Новости, 27.05.2022

ВОЗ не видит необходимости в массовой вакцинации от оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает необходимым проведение массовой вакцинации из-за вспышки оспы обезьян среди людей, заявила в пятницу... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:10

2022-05-27T14:10

2022-05-27T14:10

в мире

здоровье - общество

воз

оспа обезьян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791134527_0:155:3067:1880_1920x0_80_0_0_16c2d34c22c5a3c288165c0970008930.jpg

ЖЕНЕВА, 27 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает необходимым проведение массовой вакцинации из-за вспышки оспы обезьян среди людей, заявила в пятницу руководитель секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис."Нет необходимости в массовой вакцинации, нет необходимости в крупных кампаниях иммунизации. Это состояние (оспа обезьян)… передается главным образом при тесном физическом контакте, и поэтому отслеживание контактов, расследование и изоляция остаются основными способами контроля на данный момент", - сказала Льюис на брифинге.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220526/ospa-1790990511.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, воз, оспа обезьян