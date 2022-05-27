https://ria.ru/20220527/ospa-1791151687.html
ВОЗ не видит необходимости в массовой вакцинации от оспы обезьян
ВОЗ не видит необходимости в массовой вакцинации от оспы обезьян - РИА Новости, 27.05.2022
ВОЗ не видит необходимости в массовой вакцинации от оспы обезьян
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает необходимым проведение массовой вакцинации из-за вспышки оспы обезьян среди людей, заявила в пятницу... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:10
2022-05-27T14:10
2022-05-27T14:10
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воз
оспа обезьян
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ЖЕНЕВА, 27 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает необходимым проведение массовой вакцинации из-за вспышки оспы обезьян среди людей, заявила в пятницу руководитель секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис."Нет необходимости в массовой вакцинации, нет необходимости в крупных кампаниях иммунизации. Это состояние (оспа обезьян)… передается главным образом при тесном физическом контакте, и поэтому отслеживание контактов, расследование и изоляция остаются основными способами контроля на данный момент", - сказала Льюис на брифинге.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
https://ria.ru/20220526/ospa-1790990511.html
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в мире, здоровье - общество, воз, оспа обезьян
ВОЗ не видит необходимости в массовой вакцинации от оспы обезьян
ВОЗ не видит необходимости в массовой вакцинации на фоне вспышки оспы обезьян
ЖЕНЕВА, 27 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает необходимым проведение массовой вакцинации из-за вспышки оспы обезьян среди людей, заявила в пятницу руководитель секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.
"Нет необходимости в массовой вакцинации, нет необходимости в крупных кампаниях иммунизации. Это состояние (оспа обезьян)… передается главным образом при тесном физическом контакте, и поэтому отслеживание контактов, расследование и изоляция остаются основными способами контроля на данный момент", - сказала Льюис на брифинге.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.