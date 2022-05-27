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В Финляндии выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 27.05.2022
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В Финляндии выявили первый случай заражения оспой обезьян
В Финляндии выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 27.05.2022
В Финляндии выявили первый случай заражения оспой обезьян
В Финляндии зарегистрировали первый случай оспы обезьян, сообщили специалисты медицинского округа столичного региона HUS. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T09:10
2022-05-27T11:21
в мире
здоровье - общество
оспа обезьян
финляндия
европа
воз
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 мая — РИА Новости. В Финляндии зарегистрировали первый случай оспы обезьян, сообщили специалисты медицинского округа столичного региона HUS.О подозрении на заболевание стало известно 25 мая.Инфекцию выявили у мужчины, побывавшего в одной из европейских стран.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь.Лечение оспы обезьян является симптоматическим, болезнь обычно проходит сама собой в течение нескольких недель. Однако возможно тяжелое течение, особенно у пациентов с ослабленной другими заболеваниями иммунной системой, сообщили финские специалисты.
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в мире, здоровье - общество, оспа обезьян, финляндия, европа, воз
09:10 27.05.2022 (обновлено: 11:21 27.05.2022)
 
В Финляндии выявили первый случай заражения оспой обезьян

В Финляндии медики выявили первый случай заражения оспой обезьян

© CDCВирус оспы обезьян под электронным микроскопом
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом
© CDC
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 мая — РИА Новости. В Финляндии зарегистрировали первый случай оспы обезьян, сообщили специалисты медицинского округа столичного региона HUS.
О подозрении на заболевание стало известно 25 мая.
"В HUS подтвержден первый в Финляндии случай оспы обезьян. Больной выздоравливает", — говорится в публикации.
Инфекцию выявили у мужчины, побывавшего в одной из европейских стран.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь.
Лечение оспы обезьян является симптоматическим, болезнь обычно проходит сама собой в течение нескольких недель. Однако возможно тяжелое течение, особенно у пациентов с ослабленной другими заболеваниями иммунной системой, сообщили финские специалисты.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая, 15:53Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение
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В миреЗдоровье - ОбществоОспа обезьянФинляндияЕвропаВОЗ
 
 
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