https://ria.ru/20220527/ospa-1791027650.html

В Финляндии выявили первый случай заражения оспой обезьян

В Финляндии выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 27.05.2022

В Финляндии выявили первый случай заражения оспой обезьян

В Финляндии зарегистрировали первый случай оспы обезьян, сообщили специалисты медицинского округа столичного региона HUS. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T09:10

2022-05-27T09:10

2022-05-27T11:21

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ХЕЛЬСИНКИ, 27 мая — РИА Новости. В Финляндии зарегистрировали первый случай оспы обезьян, сообщили специалисты медицинского округа столичного региона HUS.О подозрении на заболевание стало известно 25 мая.Инфекцию выявили у мужчины, побывавшего в одной из европейских стран.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь.Лечение оспы обезьян является симптоматическим, болезнь обычно проходит сама собой в течение нескольких недель. Однако возможно тяжелое течение, особенно у пациентов с ослабленной другими заболеваниями иммунной системой, сообщили финские специалисты.

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, здоровье - общество, оспа обезьян, финляндия, европа, воз