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В Москве за сутки выпало более половины месячной нормы осадков - РИА Новости, 27.05.2022
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В Москве за сутки выпало более половины месячной нормы осадков
В Москве за сутки выпало более половины месячной нормы осадков - РИА Новости, 27.05.2022
В Москве за сутки выпало более половины месячной нормы осадков
Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T07:26
2022-05-27T07:26
общество
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
погода
россия
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."За минувшие сутки на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 21 миллиметр осадков, или 41% от месячной нормы, в центре Москвы, на метеостанции Балчуг, зафиксировано 27 миллиметров дождевой воды, что составляет более половины всего майского объема. Много осадков зафиксировано также в подмосковных Немчиновке и Михайловском — 27 миллиметров, Горки Ленинские — 25 миллиметров, Дмитрове — 21 миллиметр, Ново-Иерусалиме — 20 миллиметров", — рассказал Тишковец.По его словам, в течение дня вероятность ливней сохранится, но их интенсивность заметно ослабеет, и не превысит 3-5 миллиметров.
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общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец, погода, россия
07:26 27.05.2022
 
В Москве за сутки выпало более половины месячной нормы осадков

Синоптик Тишковец: в Москве за сутки выпало более половины месячной нормы осадков

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве
Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"За минувшие сутки на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 21 миллиметр осадков, или 41% от месячной нормы, в центре Москвы, на метеостанции Балчуг, зафиксировано 27 миллиметров дождевой воды, что составляет более половины всего майского объема. Много осадков зафиксировано также в подмосковных Немчиновке и Михайловском — 27 миллиметров, Горки Ленинские — 25 миллиметров, Дмитрове — 21 миллиметр, Ново-Иерусалиме — 20 миллиметров", — рассказал Тишковец.
По его словам, в течение дня вероятность ливней сохранится, но их интенсивность заметно ослабеет, и не превысит 3-5 миллиметров.
 
ОбществоМоскваЦентр "Фобос"Евгений ТишковецПогодаРоссия
 
 
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