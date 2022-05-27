https://ria.ru/20220527/oruzhie-1791123368.html

﻿﻿Кадыров заявил о превосходстве российского оружия над иностранным

﻿﻿Кадыров заявил о превосходстве российского оружия над иностранным - РИА Новости, 27.05.2022

﻿﻿Кадыров заявил о превосходстве российского оружия над иностранным

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченским бойцам в спецоперации на Украине достаётся широкий ассортимент оружия иностранного производства, но российские РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:59

2022-05-27T12:59

2022-05-27T12:59

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

россия

донбасс

нато

в мире

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 27 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченским бойцам в спецоперации на Украине достаётся широкий ассортимент оружия иностранного производства, но российские аналоги лучше.В Telegram-канале он опубликовал видео с очередными трофеями, подчеркнув при этом, что оружие находится в нетронутом состоянии."За счет того, что нацисты весь груз оставляют нетронутым и бросаются наутек, нашим бойцам достается широкий ассортимент трофеев. Выбирают на вкус и после тестирования на тех же бандеровцах честно признаются, что российские аналоги оружия на порядок лучше", - написал Кадыров.По его словам, на освобожденных базах в ЛНР ежедневно находят "в безгрешном состоянии " гранатометы, пулеметы, автоматы, минометы и другие виды оружия иностранного производства."Одним словом, бездельничают бандеровцы и просто разводят НАТО на доллары и вооружение", - добавил Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220518/brak-1789250738.html

украина

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, украина, россия, донбасс, нато, в мире, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), вооруженные силы украины