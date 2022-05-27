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Ямал вошел в десятку регионов по итогам Всероссийской олимпиады школьников - РИА Новости, 27.05.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220527/olimpiada-1791095863.html
Ямал вошел в десятку регионов по итогам Всероссийской олимпиады школьников
Ямал вошел в десятку регионов по итогам Всероссийской олимпиады школьников - РИА Новости, 27.05.2022
Ямал вошел в десятку регионов по итогам Всероссийской олимпиады школьников
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошел в топ-10 лучших регионов по итогам Всероссийской олимпиады школьников, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T12:08
2022-05-27T12:08
ямало-ненецкий автономный округ
общество
дмитрий артюхов
ямал
казань
омская область
московский физико-технический институт
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошел в топ-10 лучших регионов по итогам Всероссийской олимпиады школьников, сообщает пресс-служба главы региона."Опубликован рейтинг регионов по итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, который показывает эффективность работы по развитию талантов детей в каждом регионе. Ямал впервые вошел в топ-10 и занял десятое место среди 77 регионов (принимающих участие в олимпиадном движении - ред.). В этом году автономный округ представляли 27 школьников по 24 общеобразовательным предметам. По итогам участия у Ямала 11 наград – два победителя и девять призеров. Это лучший результат округа за последние семь лет. В 2021 году у Ямала было шесть наград: четыре победителя, два призера и 21 место в рейтинге, в 2020 – четыре призера и 31 место в рейтинге", - говорится в сообщении.Власти уточняют, что на Ямале по инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников получат 300 и 150 тысяч рублей соответственно. Аналогичные выплаты получат и педагоги, подготовившие школьников.Накануне участия в заключительном этапе олимпиады ребята прошли подготовку на учебно-тренировочных сборах, организованных Центром выявления и поддержки одаренных детей в ЯНАО.Ямальские ребята также выезжали на олимпиадную подготовку в Московский физико-технический институт, образовательный центр "Коалиция", Республиканский олимпиадный центр (Казань), в центры подготовки Омской области, Кирова, в образовательный центр "Сириус" (Сочи). Обучение для ребят стало возможным благодаря новому ямальскому проекту "ЯНАОлимп"."ЯНАОлимп" – это новая программа поддержки обучающихся, которые успешно участвуют в олимпиадном движении. 58 победителей конкурсного отбора самостоятельно могли выбирать предметную олимпиадную школу в образовательных центрах и вузах страны и оплатить сертификатом транспортные расходы, а также стоимость обучения. Номинал сертификата составил 150 тысяч рублей для учеников с 7 по 10 классы и 90 тысяч для учеников 11 класса.Всероссийская олимпиада школьников проходит ежегодно по 24 предметам и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20220524/yamal-1790401912.html
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общество, дмитрий артюхов, ямал, казань, омская область, московский физико-технический институт, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
12:08 27.05.2022
 
Ямал вошел в десятку регионов по итогам Всероссийской олимпиады школьников

Ямал вошел в десятку лучших регионов по итогам Всероссийской олимпиады школьников

© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошел в топ-10 лучших регионов по итогам Всероссийской олимпиады школьников, сообщает пресс-служба главы региона.
"Опубликован рейтинг регионов по итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, который показывает эффективность работы по развитию талантов детей в каждом регионе. Ямал впервые вошел в топ-10 и занял десятое место среди 77 регионов (принимающих участие в олимпиадном движении - ред.). В этом году автономный округ представляли 27 школьников по 24 общеобразовательным предметам. По итогам участия у Ямала 11 наград – два победителя и девять призеров. Это лучший результат округа за последние семь лет. В 2021 году у Ямала было шесть наград: четыре победителя, два призера и 21 место в рейтинге, в 2020 – четыре призера и 31 место в рейтинге", - говорится в сообщении.
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Власти уточняют, что на Ямале по инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников получат 300 и 150 тысяч рублей соответственно. Аналогичные выплаты получат и педагоги, подготовившие школьников.
Накануне участия в заключительном этапе олимпиады ребята прошли подготовку на учебно-тренировочных сборах, организованных Центром выявления и поддержки одаренных детей в ЯНАО.
Ямальские ребята также выезжали на олимпиадную подготовку в Московский физико-технический институт, образовательный центр "Коалиция", Республиканский олимпиадный центр (Казань), в центры подготовки Омской области, Кирова, в образовательный центр "Сириус" (Сочи). Обучение для ребят стало возможным благодаря новому ямальскому проекту "ЯНАОлимп".
"ЯНАОлимп" – это новая программа поддержки обучающихся, которые успешно участвуют в олимпиадном движении. 58 победителей конкурсного отбора самостоятельно могли выбирать предметную олимпиадную школу в образовательных центрах и вузах страны и оплатить сертификатом транспортные расходы, а также стоимость обучения. Номинал сертификата составил 150 тысяч рублей для учеников с 7 по 10 классы и 90 тысяч для учеников 11 класса.
Всероссийская олимпиада школьников проходит ежегодно по 24 предметам и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю, отмечает пресс-служба.
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