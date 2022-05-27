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На Сахалине завели уголовное дело после осквернения Вечного огня

На Сахалине завели уголовное дело после осквернения Вечного огня - РИА Новости, 27.05.2022

На Сахалине завели уголовное дело после осквернения Вечного огня

Осквернение Вечного огня в поселке Ноглики на севере Сахалина явилось причиной возбуждения уголовного дела, сообщила в пятницу пресс-служба регионального... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T06:10

2022-05-27T06:10

2022-05-27T06:10

происшествия

россия

южно-сахалинск

великая отечественная война (1941-1945)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 мая — РИА Новости. Осквернение Вечного огня в поселке Ноглики на севере Сахалина явилось причиной возбуждения уголовного дела, сообщила в пятницу пресс-служба регионального следственного управления СК РФ."Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243.4 УК РФ (Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России)", — отмечается в релизе ведомства.На снимках, появившихся в местных СМИ и мессенджерах, видно, что в пламени сожгли какой-то предмет, после чего чаша Вечного огня оказалась повреждённой. Мемориальный комплекс был открыт в Ногликах в 1987 году в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, причастного к совершению преступления. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20220526/pamyatniki-1790828910.html

россия

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происшествия, россия, южно-сахалинск, великая отечественная война (1941-1945)