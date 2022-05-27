В Ленобласти создана новая ОЭЗ Усть-Луга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. В Кингисеппском районе Ленинградской области создана новая особая экономическая зона (ОЭЗ) Усть-Луга, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Решение о создании ОЭЗ промышленно-производственного типа "Усть-Луга" на земельные участках муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области утверждено федеральными властями.
"Решение, которого мы ждали, принято. В Кингисеппском районе создана особая экономическая зона - новые возможности для развития всей области", — сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Как напомнили в пресс-службе областной администрации, ОЭЗ ППТ "Усть-Луга" появится рядом с морским портом Усть-Луга в Кингисеппском районе для реализации уникального по своим масштабам инвестиционного проекта по созданию газохимического и газоперерабатывающего комплексов в составе Комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ). Заявка на создание особой экономической зоны была направлена в Министерство экономического развития Российской Федерации в ноябре 2021 года, которая была поддержана федеральными властями в феврале текущего года.
"В Усть-Луге реализуется крупнейший проект по строительству комплекса по переработке этансодержащего газа, где планируется переработка до 45 миллиардов куб. м природного газа ежегодно", — напомнили в пресс-службе уточнив, что ожидается, что от создания ОЭЗ, прирост валового регионального продукта (ВРП) Ленинградской области более чем на 300 миллиардов рублей в год, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, свыше 2,3 триллионов рублей инвестиций и более 5,6 тысяч постоянных рабочих мест.