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В Ленобласти создана новая ОЭЗ Усть-Луга - РИА Новости, 27.05.2022
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В Ленобласти создана новая ОЭЗ Усть-Луга
В Ленобласти создана новая ОЭЗ Усть-Луга - РИА Новости, 27.05.2022
В Ленобласти создана новая ОЭЗ Усть-Луга
В Кингисеппском районе Ленинградской области создана новая особая экономическая зона (ОЭЗ) Усть-Луга, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T12:53
2022-05-27T12:53
ленинградская область
александр дрозденко
кингисеппский район
усть-луга
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. В Кингисеппском районе Ленинградской области создана новая особая экономическая зона (ОЭЗ) Усть-Луга, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Решение о создании ОЭЗ промышленно-производственного типа "Усть-Луга" на земельные участках муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области утверждено федеральными властями. "Решение, которого мы ждали, принято. В Кингисеппском районе создана особая экономическая зона - новые возможности для развития всей области", — сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Как напомнили в пресс-службе областной администрации, ОЭЗ ППТ "Усть-Луга" появится рядом с морским портом Усть-Луга в Кингисеппском районе для реализации уникального по своим масштабам инвестиционного проекта по созданию газохимического и газоперерабатывающего комплексов в составе Комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ). Заявка на создание особой экономической зоны была направлена в Министерство экономического развития Российской Федерации в ноябре 2021 года, которая была поддержана федеральными властями в феврале текущего года.
https://ria.ru/20220525/investitsii-1790675389.html
кингисеппский район
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александр дрозденко, кингисеппский район, усть-луга, экономика
12:53 27.05.2022
 

В Ленобласти создана новая ОЭЗ Усть-Луга

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. В Кингисеппском районе Ленинградской области создана новая особая экономическая зона (ОЭЗ) Усть-Луга, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Решение о создании ОЭЗ промышленно-производственного типа "Усть-Луга" на земельные участках муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области утверждено федеральными властями.
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"Решение, которого мы ждали, принято. В Кингисеппском районе создана особая экономическая зона - новые возможности для развития всей области", — сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Как напомнили в пресс-службе областной администрации, ОЭЗ ППТ "Усть-Луга" появится рядом с морским портом Усть-Луга в Кингисеппском районе для реализации уникального по своим масштабам инвестиционного проекта по созданию газохимического и газоперерабатывающего комплексов в составе Комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ). Заявка на создание особой экономической зоны была направлена в Министерство экономического развития Российской Федерации в ноябре 2021 года, которая была поддержана федеральными властями в феврале текущего года.
"В Усть-Луге реализуется крупнейший проект по строительству комплекса по переработке этансодержащего газа, где планируется переработка до 45 миллиардов куб. м природного газа ежегодно", — напомнили в пресс-службе уточнив, что ожидается, что от создания ОЭЗ, прирост валового регионального продукта (ВРП) Ленинградской области более чем на 300 миллиардов рублей в год, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, свыше 2,3 триллионов рублей инвестиций и более 5,6 тысяч постоянных рабочих мест.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоКингисеппский районУсть-ЛугаЭкономика
 
 
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