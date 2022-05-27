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В Ленобласти создана новая ОЭЗ Усть-Луга

В Ленобласти создана новая ОЭЗ Усть-Луга - РИА Новости, 27.05.2022

В Ленобласти создана новая ОЭЗ Усть-Луга

В Кингисеппском районе Ленинградской области создана новая особая экономическая зона (ОЭЗ) Усть-Луга, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:53

2022-05-27T12:53

2022-05-27T12:53

ленинградская область

александр дрозденко

кингисеппский район

усть-луга

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. В Кингисеппском районе Ленинградской области создана новая особая экономическая зона (ОЭЗ) Усть-Луга, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Решение о создании ОЭЗ промышленно-производственного типа "Усть-Луга" на земельные участках муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области утверждено федеральными властями. "Решение, которого мы ждали, принято. В Кингисеппском районе создана особая экономическая зона - новые возможности для развития всей области", — сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Как напомнили в пресс-службе областной администрации, ОЭЗ ППТ "Усть-Луга" появится рядом с морским портом Усть-Луга в Кингисеппском районе для реализации уникального по своим масштабам инвестиционного проекта по созданию газохимического и газоперерабатывающего комплексов в составе Комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ). Заявка на создание особой экономической зоны была направлена в Министерство экономического развития Российской Федерации в ноябре 2021 года, которая была поддержана федеральными властями в феврале текущего года.

https://ria.ru/20220525/investitsii-1790675389.html

кингисеппский район

усть-луга

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Артем Смирнов

александр дрозденко, кингисеппский район, усть-луга, экономика