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В Ульяновской области повышают качество подготовки инженерных кадров - РИА Новости, 27.05.2022
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Ульяновская область
https://ria.ru/20220527/obuchenie-1791184439.html
В Ульяновской области повышают качество подготовки инженерных кадров
В Ульяновской области повышают качество подготовки инженерных кадров - РИА Новости, 27.05.2022
В Ульяновской области повышают качество подготовки инженерных кадров
Власти Ульяновской области подписали с региональным отделением Союза машиностроителей России соглашение, направленное на повышение качества подготовки... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:29
2022-05-27T15:29
ульяновская область
алексей русских
александр войтов
союз машиностроителей россии
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УЛЬЯНОВСК, 27 мая – РИА Новости. Власти Ульяновской области подписали с региональным отделением Союза машиностроителей России соглашение, направленное на повышение качества подготовки высококвалифицированных инженерных и рабочих кадров, сообщает пресс-служба регионального правительства.Документ подписали губернатор области Алексей Русских и председатель регионального отделения ООО "Союз машиностроителей России", генеральный директор АО "УКБП" Александр Войт. Соглашение включает в себя реализацию программ поддержки предпринимательства в сфере промышленности, создание механизмов взаимодействия между образовательными учреждениями и предприятиями машиностроительной отрасли, содействие в реализации мероприятий, направленных на социальную поддержку работников."В регионе создана система непрерывной подготовки кадров, начиная с профориентации в школах и заканчивая работой центра компетенций развития промышленности и курсами повышения квалификации на предприятиях. Однако практика показывает, что существующая система не до конца синхронизирована с потребностями экономики области. Нам важно сохранить молодежь на предприятиях, нужно помогать ей, решать проблемы с трудовой миграцией, привлекать специалистов из других регионов. Все предприятия должны быть активными участниками системы непрерывного образования, привлекать кадры необходимых специальностей и закреплять у себя молодых специалистов", - приводит пресс-служба слова Русских.Как отметил представитель Союза Машиностроителей, в связи с наращиванием объемов производства на предприятиях СоюзМаша Ульяновской области ощущается острая нехватка инженерных и рабочих кадров, что существенно ограничивает промышленный рост. "Полноценная работа по данному направлению наладится только после того, как будут сформированы необходимые управленческие механизмы и налажена эффективная кооперация между предприятиями и учебными заведениями", - сказал Войт.В пресс-службе добавили, что на совещании с руководством промышленных предприятий Ульяновской области представители образовательных учреждений среднего профессионального образования и вузов рассмотрели вопросы создания Корпоративного университета для предприятий СоюзМаша и корректировки образовательных программ студентов старших курсов с учетом требований предприятий машиностроительного комплекса. Профильным ведомствам поручили увеличить количество мест для студентов в рамках целевого набора. Кроме того, участники встречи обсудили планы по реализации жилищной программы с целью закрепления кадров в регионе.
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алексей русских, александр войтов, союз машиностроителей россии
15:29 27.05.2022
 

В Ульяновской области повышают качество подготовки инженерных кадров

© Фото : Правительство Ульяновской областиПредседатель регионального отделения ООО "Союз машиностроителей России", генеральный директор АО "УКБП" Александр Войт и губернатор Ульяновской области Алексей Русских
Председатель регионального отделения ООО Союз машиностроителей России, генеральный директор АО УКБП Александр Войт и губернатор Ульяновской области Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Фото : Правительство Ульяновской области
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УЛЬЯНОВСК, 27 мая – РИА Новости. Власти Ульяновской области подписали с региональным отделением Союза машиностроителей России соглашение, направленное на повышение качества подготовки высококвалифицированных инженерных и рабочих кадров, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Документ подписали губернатор области Алексей Русских и председатель регионального отделения ООО "Союз машиностроителей России", генеральный директор АО "УКБП" Александр Войт. Соглашение включает в себя реализацию программ поддержки предпринимательства в сфере промышленности, создание механизмов взаимодействия между образовательными учреждениями и предприятиями машиностроительной отрасли, содействие в реализации мероприятий, направленных на социальную поддержку работников.
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"В регионе создана система непрерывной подготовки кадров, начиная с профориентации в школах и заканчивая работой центра компетенций развития промышленности и курсами повышения квалификации на предприятиях. Однако практика показывает, что существующая система не до конца синхронизирована с потребностями экономики области. Нам важно сохранить молодежь на предприятиях, нужно помогать ей, решать проблемы с трудовой миграцией, привлекать специалистов из других регионов. Все предприятия должны быть активными участниками системы непрерывного образования, привлекать кадры необходимых специальностей и закреплять у себя молодых специалистов", - приводит пресс-служба слова Русских.
Как отметил представитель Союза Машиностроителей, в связи с наращиванием объемов производства на предприятиях СоюзМаша Ульяновской области ощущается острая нехватка инженерных и рабочих кадров, что существенно ограничивает промышленный рост. "Полноценная работа по данному направлению наладится только после того, как будут сформированы необходимые управленческие механизмы и налажена эффективная кооперация между предприятиями и учебными заведениями", - сказал Войт.
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В пресс-службе добавили, что на совещании с руководством промышленных предприятий Ульяновской области представители образовательных учреждений среднего профессионального образования и вузов рассмотрели вопросы создания Корпоративного университета для предприятий СоюзМаша и корректировки образовательных программ студентов старших курсов с учетом требований предприятий машиностроительного комплекса. Профильным ведомствам поручили увеличить количество мест для студентов в рамках целевого набора. Кроме того, участники встречи обсудили планы по реализации жилищной программы с целью закрепления кадров в регионе.
 
Ульяновская областьАлексей РусскихАлександр ВойтовСоюз машиностроителей России
 
 
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