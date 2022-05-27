Украинские войска обстреляли Гольмовский и Доломитное в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Гольмовский и Доломитное
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий батальона "Восток" Народной милиции ДНР
Военнослужащий батальона "Восток" Народной милиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 мая — РИА Новости. Украинские войска за 5 минут обстреляли поселки Гольмовский и Доломитное в Донецкой народной республике, выпустив 10 ракет из РСЗО "Град" и 6 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 06:20 (совпадает с мск) — населенный пункт Артемовск — населенный пункт Гольмовский: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 06:25 — населенный пункт Новолуганское — населенный пункт Доломитное: выпущено 6 мин калибром 120 мм", — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.