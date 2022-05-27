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Украинские войска обстреляли Зайцево и Доломитное

Украинские войска обстреляли Зайцево и Доломитное - РИА Новости, 27.05.2022

Украинские войска обстреляли Зайцево и Доломитное

Украинские войска за пять минут обстреляли населенные пункты Зайцево (южное) и Доломитное в Донецкой народной республике, выпустив в общей сложности 16 мин... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:37

2022-05-27T15:37

2022-05-27T15:37

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

зайцево

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли населенные пункты Зайцево (южное) и Доломитное в Донецкой народной республике, выпустив в общей сложности 16 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Зайцево (северное) – населенный пункт Зайцево (южное): выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров; 13.25 – населенный пункт Новолуганское – населенный пункт Доломитное: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о пяти обстрелах Доломитного со стороны украинских войск с применением мин калибром 120 миллиметров и снарядов калибром 152 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

зайцево

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, зайцево, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины