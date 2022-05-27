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Азия впервые обогнала Европу по объему закупок российской нефти - РИА Новости, 27.05.2022
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Азия впервые обогнала Европу по объему закупок российской нефти
Азия впервые обогнала Европу по объему закупок российской нефти - РИА Новости, 27.05.2022
Азия впервые обогнала Европу по объему закупок российской нефти
В апреле Азия впервые стала крупнейшим импортером российской нефти, обогнав Европу, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Kpler. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:56
2022-05-27T14:11
экономика
азия
европа
россия
urals
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В апреле Азия впервые стала крупнейшим импортером российской нефти, обогнав Европу, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Kpler.Отмечается, что "в мае этот разрыв увеличится".По словам аналитика Джейн Се (Jane Xie), совокупный объем нефти из России для двух крупнейших покупателей в Азии — Индии и Китая — вырос до рекордного уровня в основном благодаря увеличению закупок Индии.По данным аналитиков Kpler, по состоянию на 26 мая на танкерах транспортировалось около 57 миллионов ​​баррелей нефти марки Urals и 7,3 миллиона баррелей российской дальневосточной нефти ESPO. В конце февраля показатели были на уровне 19 миллионов Urals и 5,7 миллиона — ESPO.Как пишет Bloomberg, большая часть танкеров с российской нефтью идут в Индию и Китай, поскольку другие страны ограничили импорт из-за ситуации на Украине. В то же время эти азиатские страны, по мнению экспертов, скупили миллионы баррелей по выгодной цене.Поставки наращиваются, несмотря на серьезное удлинение маршрута. Путь танкера из западных портов России до Китая занимает около двух месяцев в один конец.Западные страны из-за введения санкций против России после начала военной спецоперации на Украине столкнулись с экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, но в Европе стали громче призывать снизить зависимость от российских энергоресурсов. В Кремле эти действия назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.
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экономика, азия, европа, россия, urals
11:56 27.05.2022 (обновлено: 14:11 27.05.2022)
 
Азия впервые обогнала Европу по объему закупок российской нефти

Азия в апреле впервые обогнала Европу по закупкам нефти из России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В апреле Азия впервые стала крупнейшим импортером российской нефти, обогнав Европу, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Kpler.
Отмечается, что "в мае этот разрыв увеличится".
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По словам аналитика Джейн Се (Jane Xie), совокупный объем нефти из России для двух крупнейших покупателей в АзииИндии и Китая — вырос до рекордного уровня в основном благодаря увеличению закупок Индии.
"Хотя поставки в этом месяце, вероятно, будут немного ниже, они все равно будут побиты только рекордом прошлого месяца", — добавила эксперт.
По данным аналитиков Kpler, по состоянию на 26 мая на танкерах транспортировалось около 57 миллионов ​​баррелей нефти марки Urals и 7,3 миллиона баррелей российской дальневосточной нефти ESPO. В конце февраля показатели были на уровне 19 миллионов Urals и 5,7 миллиона — ESPO.
Как пишет Bloomberg, большая часть танкеров с российской нефтью идут в Индию и Китай, поскольку другие страны ограничили импорт из-за ситуации на Украине. В то же время эти азиатские страны, по мнению экспертов, скупили миллионы баррелей по выгодной цене.
Поставки наращиваются, несмотря на серьезное удлинение маршрута. Путь танкера из западных портов России до Китая занимает около двух месяцев в один конец.
Западные страны из-за введения санкций против России после начала военной спецоперации на Украине столкнулись с экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, но в Европе стали громче призывать снизить зависимость от российских энергоресурсов. В Кремле эти действия назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.
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