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Столтенберг назвал условие для вступления Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 27.05.2022
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Столтенберг назвал условие для вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Столтенберг назвал условие для вступления Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 27.05.2022
Столтенберг назвал условие для вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Финляндия и Швеция вряд ли смогут стать кандидатами на вступление в альянс на предстоящем саммите НАТО, если не выполнят требования Турции, приводит слова... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T12:58
2022-05-27T17:48
в мире
нато
швеция
финляндия
турция
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Финляндия и Швеция вряд ли смогут стать кандидатами на вступление в альянс на предстоящем саммите НАТО, если не выполнят требования Турции, приводит слова генсека НАТО Йенса Столтенберга агентство Anadolu."Когда союзник поднимает проблему, вы должны ее решить. Так всегда делалось", — заявил он.По его словам, Швеция и Финляндия в качестве приглашенных стран смогут принять участие в саммите альянса в Мадриде, который состоится 28-30 июня.При этом Столтенберг отметил, что им будет "трудно закрепиться" в качестве стран-кандидатов, если они не ответят на требования Турции до 28 июня.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит заявки Хельсинки и Стокгольма в НАТО, поскольку не может положиться на их заверения относительно запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма.
https://ria.ru/20220520/nato-1789655089.html
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в мире, нато, швеция, финляндия, турция
12:58 27.05.2022 (обновлено: 17:48 27.05.2022)
 
Столтенберг назвал условие для вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия должны выполнить требование Турции

© AP Photo / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Финляндия и Швеция вряд ли смогут стать кандидатами на вступление в альянс на предстоящем саммите НАТО, если не выполнят требования Турции, приводит слова генсека НАТО Йенса Столтенберга агентство Anadolu.

"Когда союзник поднимает проблему, вы должны ее решить. Так всегда делалось", — заявил он.
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В Китае заявили о расколе внутри НАТО
По его словам, Швеция и Финляндия в качестве приглашенных стран смогут принять участие в саммите альянса в Мадриде, который состоится 28-30 июня.

При этом Столтенберг отметил, что им будет "трудно закрепиться" в качестве стран-кандидатов, если они не ответят на требования Турции до 28 июня.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит заявки Хельсинки и Стокгольма в НАТО, поскольку не может положиться на их заверения относительно запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма.
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