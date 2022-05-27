12:58 27.05.2022 (обновлено: 17:48 27.05.2022)
Столтенберг назвал условие для вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия должны выполнить требование Турции
© AP Photo / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Финляндия и Швеция вряд ли смогут стать кандидатами на вступление в альянс на предстоящем саммите НАТО, если не выполнят требования Турции, приводит слова генсека НАТО Йенса Столтенберга агентство Anadolu.
"Когда союзник поднимает проблему, вы должны ее решить. Так всегда делалось", — заявил он.
"Когда союзник поднимает проблему, вы должны ее решить. Так всегда делалось", — заявил он.
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По его словам, Швеция и Финляндия в качестве приглашенных стран смогут принять участие в саммите альянса в Мадриде, который состоится 28-30 июня.
При этом Столтенберг отметил, что им будет "трудно закрепиться" в качестве стран-кандидатов, если они не ответят на требования Турции до 28 июня.
При этом Столтенберг отметил, что им будет "трудно закрепиться" в качестве стран-кандидатов, если они не ответят на требования Турции до 28 июня.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит заявки Хельсинки и Стокгольма в НАТО, поскольку не может положиться на их заверения относительно запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма.