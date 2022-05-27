https://ria.ru/20220527/nato-1791122581.html

Столтенберг назвал условие для вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Столтенберг назвал условие для вступления Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 27.05.2022

Столтенберг назвал условие для вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Финляндия и Швеция вряд ли смогут стать кандидатами на вступление в альянс на предстоящем саммите НАТО, если не выполнят требования Турции, приводит слова... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:58

2022-05-27T12:58

2022-05-27T17:48

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швеция

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Финляндия и Швеция вряд ли смогут стать кандидатами на вступление в альянс на предстоящем саммите НАТО, если не выполнят требования Турции, приводит слова генсека НАТО Йенса Столтенберга агентство Anadolu."Когда союзник поднимает проблему, вы должны ее решить. Так всегда делалось", — заявил он.По его словам, Швеция и Финляндия в качестве приглашенных стран смогут принять участие в саммите альянса в Мадриде, который состоится 28-30 июня.При этом Столтенберг отметил, что им будет "трудно закрепиться" в качестве стран-кандидатов, если они не ответят на требования Турции до 28 июня.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит заявки Хельсинки и Стокгольма в НАТО, поскольку не может положиться на их заверения относительно запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма.

https://ria.ru/20220520/nato-1789655089.html

https://ria.ru/20220526/evropa-1790903051.html

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Севастиан Котов

в мире, нато, швеция, финляндия, турция