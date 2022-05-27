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Расширение НАТО не приведет к росту сил альянса в Европе, пишут СМИ - РИА Новости, 27.05.2022
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Расширение НАТО не приведет к росту сил альянса в Европе, пишут СМИ
Расширение НАТО не приведет к росту сил альянса в Европе, пишут СМИ - РИА Новости, 27.05.2022
Расширение НАТО не приведет к росту сил альянса в Европе, пишут СМИ
Американский генерал Кристофер Каволи, выдвинутый на пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами североатлантического альянса в Европе, РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T10:33
2022-05-27T10:33
в мире
мевлют чавушоглу
финляндия
швеция
европа
нато
рабочая партия курдистана
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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Американский генерал Кристофер Каволи, выдвинутый на пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами североатлантического альянса в Европе, считает, что США не потребуется увеличивать свое присутствие в Европе в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО."По крайней мере на земле не будет необходимости в значительных дополнительных силах или дополнительных силах", - сказал Каволи на слушаниях в сенате США, его слова цитирует издание Defense News.При этом он отметил, что вместо этого будет сделан акцент на временных типах сотрудничества с Финляндией и Швецией, в том числе на росте числа учений. Каволи заявил сенаторам, что увеличение военного присутствия США в Европе до 100 тысяч человек "не было связано с вопросом Финляндии и Швеции".Телеканал CNN со ссылкой на "многочисленных" американских чиновников ранее сообщал, что США планируют в обозримой перспективе сохранить численность своих войск в Европе на уровне 100 тысяч человек, если обстановка не обострится. Соединенные Штаты довели военное присутствие на континенте до 100 с 60 тысяч после начала российской операции на Украине.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма.
https://ria.ru/20220527/nato-1791042122.html
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в мире, мевлют чавушоглу, финляндия, швеция, европа, нато, рабочая партия курдистана
10:33 27.05.2022
 
Расширение НАТО не приведет к росту сил альянса в Европе, пишут СМИ

Defense News: вступление Финляндии и Швеции в НАТО не потребует роста присутствия в Европе

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Американский генерал Кристофер Каволи, выдвинутый на пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами североатлантического альянса в Европе, считает, что США не потребуется увеличивать свое присутствие в Европе в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
"По крайней мере на земле не будет необходимости в значительных дополнительных силах или дополнительных силах", - сказал Каволи на слушаниях в сенате США, его слова цитирует издание Defense News.
При этом он отметил, что вместо этого будет сделан акцент на временных типах сотрудничества с Финляндией и Швецией, в том числе на росте числа учений. Каволи заявил сенаторам, что увеличение военного присутствия США в Европе до 100 тысяч человек "не было связано с вопросом Финляндии и Швеции".
Телеканал CNN со ссылкой на "многочисленных" американских чиновников ранее сообщал, что США планируют в обозримой перспективе сохранить численность своих войск в Европе на уровне 100 тысяч человек, если обстановка не обострится. Соединенные Штаты довели военное присутствие на континенте до 100 с 60 тысяч после начала российской операции на Украине.
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 10:09Специальная военная операция на Украине
Корабли из трех стран НАТО прибудут на учения в Хельсинки
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма.
 
В миреМевлют ЧавушоглуФинляндияШвецияЕвропаНАТОРабочая партия Курдистана
 
 
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