Расширение НАТО не приведет к росту сил альянса в Европе, пишут СМИ
Defense News: вступление Финляндии и Швеции в НАТО не потребует роста присутствия в Европе
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Американский генерал Кристофер Каволи, выдвинутый на пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами североатлантического альянса в Европе, считает, что США не потребуется увеличивать свое присутствие в Европе в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
"По крайней мере на земле не будет необходимости в значительных дополнительных силах или дополнительных силах", - сказал Каволи на слушаниях в сенате США, его слова цитирует издание Defense News.
При этом он отметил, что вместо этого будет сделан акцент на временных типах сотрудничества с Финляндией и Швецией, в том числе на росте числа учений. Каволи заявил сенаторам, что увеличение военного присутствия США в Европе до 100 тысяч человек "не было связано с вопросом Финляндии и Швеции".
Телеканал CNN со ссылкой на "многочисленных" американских чиновников ранее сообщал, что США планируют в обозримой перспективе сохранить численность своих войск в Европе на уровне 100 тысяч человек, если обстановка не обострится. Соединенные Штаты довели военное присутствие на континенте до 100 с 60 тысяч после начала российской операции на Украине.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма.