https://ria.ru/20220527/nato-1791050291.html

Расширение НАТО не приведет к росту сил альянса в Европе, пишут СМИ

Расширение НАТО не приведет к росту сил альянса в Европе, пишут СМИ - РИА Новости, 27.05.2022

Расширение НАТО не приведет к росту сил альянса в Европе, пишут СМИ

Американский генерал Кристофер Каволи, выдвинутый на пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами североатлантического альянса в Европе, РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T10:33

2022-05-27T10:33

2022-05-27T10:33

в мире

мевлют чавушоглу

финляндия

швеция

европа

нато

рабочая партия курдистана

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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Американский генерал Кристофер Каволи, выдвинутый на пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами североатлантического альянса в Европе, считает, что США не потребуется увеличивать свое присутствие в Европе в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО."По крайней мере на земле не будет необходимости в значительных дополнительных силах или дополнительных силах", - сказал Каволи на слушаниях в сенате США, его слова цитирует издание Defense News.При этом он отметил, что вместо этого будет сделан акцент на временных типах сотрудничества с Финляндией и Швецией, в том числе на росте числа учений. Каволи заявил сенаторам, что увеличение военного присутствия США в Европе до 100 тысяч человек "не было связано с вопросом Финляндии и Швеции".Телеканал CNN со ссылкой на "многочисленных" американских чиновников ранее сообщал, что США планируют в обозримой перспективе сохранить численность своих войск в Европе на уровне 100 тысяч человек, если обстановка не обострится. Соединенные Штаты довели военное присутствие на континенте до 100 с 60 тысяч после начала российской операции на Украине.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма.

https://ria.ru/20220527/nato-1791042122.html

финляндия

швеция

европа

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в мире, мевлют чавушоглу, финляндия, швеция, европа, нато, рабочая партия курдистана