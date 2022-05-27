ФСБ: в 2021 году удвоился наркотрафик из Афганистана в Центральную Азию
Кулишов: объем наркотрафика из Афганистана в Центральную Азию в 2021 году удвоился
Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Объем наркотрафика из Афганистана в страны Центральной Азии в 2021 году удвоился, сообщил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
"В настоящее время обстановка в Афганистане остается сложной. Помимо политико-экономических причин, на ее развитие существенное влияние оказывает присутствие в республике различных группировок международных террористических организаций, которые стремятся усилить свои позиции во властных структурах, в том числе вступая в противостояние с действующими властями", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете" по случаю предстоящего Дня пограничника.
Эти обстоятельства при нарастающем гуманитарном кризисе в Афганистане способствуют активизации деятельности преступных группировок, специализирующихся на производстве и контрабанде наркотиков в соседние страны, а также создают риски проникновения международных террористов в потоке беженцев в страны Центрально-Азиатского региона и Россию, добавил Кулишов.
"В 2021 году вдвое увеличился объем перемещаемых из Афганистана в страны ЦАР наркотиков. Из незаконного оборота только в Республике Таджикистан изъято более 3,5 тонн наркотических средств против 1,7 тонны в 2020 году", - сказал генерал.
По его словам, российские пограничники поддерживают тесное взаимодействие с таджикистанскими, киргизскими и казахстанскими партнерами, в ряде случае выполняя совместные профилактические и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на борьбу с незаконным оборотом наркотиков.