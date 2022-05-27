https://ria.ru/20220527/narkotrafik-1791003776.html

ФСБ: в 2021 году удвоился наркотрафик из Афганистана в Центральную Азию

ФСБ: в 2021 году удвоился наркотрафик из Афганистана в Центральную Азию - РИА Новости, 27.05.2022

ФСБ: в 2021 году удвоился наркотрафик из Афганистана в Центральную Азию

Объем наркотрафика из Афганистана в страны Центральной Азии в 2021 году удвоился, сообщил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T00:57

2022-05-27T00:57

2022-05-27T00:57

афганистан

россия

цар

наркотики

в мире

центральная азия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир кулишов

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Объем наркотрафика из Афганистана в страны Центральной Азии в 2021 году удвоился, сообщил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.Эти обстоятельства при нарастающем гуманитарном кризисе в Афганистане способствуют активизации деятельности преступных группировок, специализирующихся на производстве и контрабанде наркотиков в соседние страны, а также создают риски проникновения международных террористов в потоке беженцев в страны Центрально-Азиатского региона и Россию, добавил Кулишов."В 2021 году вдвое увеличился объем перемещаемых из Афганистана в страны ЦАР наркотиков. Из незаконного оборота только в Республике Таджикистан изъято более 3,5 тонн наркотических средств против 1,7 тонны в 2020 году", - сказал генерал.По его словам, российские пограничники поддерживают тесное взаимодействие с таджикистанскими, киргизскими и казахстанскими партнерами, в ряде случае выполняя совместные профилактические и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

https://ria.ru/20220128/afganistan-1769920287.html

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афганистан, россия, цар, наркотики, в мире, центральная азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир кулишов, москва