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ФСБ: в 2021 году удвоился наркотрафик из Афганистана в Центральную Азию - РИА Новости, 27.05.2022
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ФСБ: в 2021 году удвоился наркотрафик из Афганистана в Центральную Азию
ФСБ: в 2021 году удвоился наркотрафик из Афганистана в Центральную Азию - РИА Новости, 27.05.2022
ФСБ: в 2021 году удвоился наркотрафик из Афганистана в Центральную Азию
Объем наркотрафика из Афганистана в страны Центральной Азии в 2021 году удвоился, сообщил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T00:57
2022-05-27T00:57
афганистан
россия
цар
наркотики
в мире
центральная азия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир кулишов
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Объем наркотрафика из Афганистана в страны Центральной Азии в 2021 году удвоился, сообщил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.Эти обстоятельства при нарастающем гуманитарном кризисе в Афганистане способствуют активизации деятельности преступных группировок, специализирующихся на производстве и контрабанде наркотиков в соседние страны, а также создают риски проникновения международных террористов в потоке беженцев в страны Центрально-Азиатского региона и Россию, добавил Кулишов."В 2021 году вдвое увеличился объем перемещаемых из Афганистана в страны ЦАР наркотиков. Из незаконного оборота только в Республике Таджикистан изъято более 3,5 тонн наркотических средств против 1,7 тонны в 2020 году", - сказал генерал.По его словам, российские пограничники поддерживают тесное взаимодействие с таджикистанскими, киргизскими и казахстанскими партнерами, в ряде случае выполняя совместные профилактические и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на борьбу с незаконным оборотом наркотиков.
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афганистан, россия, цар, наркотики, в мире, центральная азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир кулишов, москва
00:57 27.05.2022
 
ФСБ: в 2021 году удвоился наркотрафик из Афганистана в Центральную Азию

Кулишов: объем наркотрафика из Афганистана в Центральную Азию в 2021 году удвоился

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Объем наркотрафика из Афганистана в страны Центральной Азии в 2021 году удвоился, сообщил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

"В настоящее время обстановка в Афганистане остается сложной. Помимо политико-экономических причин, на ее развитие существенное влияние оказывает присутствие в республике различных группировок международных террористических организаций, которые стремятся усилить свои позиции во властных структурах, в том числе вступая в противостояние с действующими властями", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете" по случаю предстоящего Дня пограничника.

Эти обстоятельства при нарастающем гуманитарном кризисе в Афганистане способствуют активизации деятельности преступных группировок, специализирующихся на производстве и контрабанде наркотиков в соседние страны, а также создают риски проникновения международных террористов в потоке беженцев в страны Центрально-Азиатского региона и Россию, добавил Кулишов.
"В 2021 году вдвое увеличился объем перемещаемых из Афганистана в страны ЦАР наркотиков. Из незаконного оборота только в Республике Таджикистан изъято более 3,5 тонн наркотических средств против 1,7 тонны в 2020 году", - сказал генерал.
По его словам, российские пограничники поддерживают тесное взаимодействие с таджикистанскими, киргизскими и казахстанскими партнерами, в ряде случае выполняя совместные профилактические и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на борьбу с незаконным оборотом наркотиков.
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