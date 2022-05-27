https://ria.ru/20220527/nadpis-1791015980.html

Мэр Благовещенска поблагодарил Китай за надпись в небе в поддержку России

Мэр Благовещенска поблагодарил Китай за надпись в небе в поддержку России - РИА Новости, 27.05.2022

Мэр Благовещенска поблагодарил Китай за надпись в небе в поддержку России

Мэр Благовещенска Олег Имамеев поблагодарил в своем Telegram-канале Китай за поддержку России после того, как в соцсетях появилось видео со световой надписью на РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T07:06

2022-05-27T07:06

2022-05-27T07:43

благовещенск

китай

россия

в мире

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая — РИА Новости. Мэр Благовещенска Олег Имамеев поблагодарил в своем Telegram-канале Китай за поддержку России после того, как в соцсетях появилось видео со световой надписью на русском языке в небе со стороны Поднебесной.Благовещенск и Хэйхэ граничат по реке Амур, между городами действует безвизовый режим. На многоэтажках и колесе обозрения на китайском берегу периодически появляются тематические надписи, а также поздравления — например, такое было два года назад в честь 75-летия Победы.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором показана голограмма в небе с надписью: "Россия мы с табой!" (орфография и пунктуация сохранены)."Сегодня в сети активно распространяются видео, на котором, как утверждается, над Амуром между Благовещенском и Хэйхэ со стороны Китая такая надпись. К сожалению, не знаю, когда именно было сделано видео. Но на самом деле, это не так уж и важно. В любом случае наши соседи уже многократно показывали нам свою солидарность с Россией и российским народом. Спасибо им за это!" — написал Имамеев.

благовещенск

китай

россия

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благовещенск, китай, россия, в мире