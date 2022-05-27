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Обломки самолета "Мрия" отправили на утилизацию, сообщили украинские СМИ
Обломки самолета "Мрия" отправили на утилизацию, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 27.05.2022
Обломки самолета "Мрия" отправили на утилизацию, сообщили украинские СМИ
Украинские СМИ публикуют видео того, как, по их утверждению, обломки самого большого транспортного самолета в мире Ан-225 "Мрия" отправляют с аэродрома на... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T03:41
2022-05-27T03:41
2022-05-27T03:41
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Украинские СМИ публикуют видео того, как, по их утверждению, обломки самого большого транспортного самолета в мире Ан-225 "Мрия" отправляют с аэродрома на утилизацию.Госконцерн "Укроборонэкспорт" 27 февраля сообщил, что Ан-225 "Мрия" уничтожен на аэродроме в Гостомеле под Киевом. Позднее официальный представитель украинского ГП "Антонов" Лариса Дроздова заявила, что на достройку "Мрии" потребуется от 700 миллионов до 1 миллиарда долларов.Как сообщает украинское издание "Страна.ua", на видео, которые появились в сети, видно, как обломки "Мрии" увозят из аэропорта при помощи военной техники. Официального подтверждения о том, что обломки отправят именно на утилизацию, не появлялось.Ан-225 "Мрия" — крупнейший в истории грузовой самолет с рекордной грузоподъемностью до 253,8 тонн. Создавался для нужд космической программы.
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в мире, киев, гп "антонов", ан-225 "мрия", украина, москва
Обломки самолета "Мрия" отправили на утилизацию, сообщили украинские СМИ
"Страна.ua": обломки транспортного самолета Ан-225 "Мрия" отправили на утилизацию