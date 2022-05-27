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Обломки самолета "Мрия" отправили на утилизацию, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/mriya-1791009330.html
Обломки самолета "Мрия" отправили на утилизацию, сообщили украинские СМИ
Обломки самолета "Мрия" отправили на утилизацию, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 27.05.2022
Обломки самолета "Мрия" отправили на утилизацию, сообщили украинские СМИ
Украинские СМИ публикуют видео того, как, по их утверждению, обломки самого большого транспортного самолета в мире Ан-225 "Мрия" отправляют с аэродрома на... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T03:41
2022-05-27T03:41
специальная военная операция на украине
в мире
киев
гп "антонов"
ан-225 "мрия"
украина
москва
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Украинские СМИ публикуют видео того, как, по их утверждению, обломки самого большого транспортного самолета в мире Ан-225 "Мрия" отправляют с аэродрома на утилизацию.Госконцерн "Укроборонэкспорт" 27 февраля сообщил, что Ан-225 "Мрия" уничтожен на аэродроме в Гостомеле под Киевом. Позднее официальный представитель украинского ГП "Антонов" Лариса Дроздова заявила, что на достройку "Мрии" потребуется от 700 миллионов до 1 миллиарда долларов.Как сообщает украинское издание "Страна.ua", на видео, которые появились в сети, видно, как обломки "Мрии" увозят из аэропорта при помощи военной техники. Официального подтверждения о том, что обломки отправят именно на утилизацию, не появлялось.Ан-225 "Мрия" — крупнейший в истории грузовой самолет с рекордной грузоподъемностью до 253,8 тонн. Создавался для нужд космической программы.
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в мире, киев, гп "антонов", ан-225 "мрия", украина, москва
03:41 27.05.2022
 
Обломки самолета "Мрия" отправили на утилизацию, сообщили украинские СМИ

"Страна.ua": обломки транспортного самолета Ан-225 "Мрия" отправили на утилизацию

© РИА Новости / Ирина Александрова / Перейти в фотобанкСамолет Ан-225 "Мрия". Архивное фото
Самолет Ан-225 Мрия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Ирина Александрова
Перейти в фотобанк
Самолет Ан-225 "Мрия". Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Украинские СМИ публикуют видео того, как, по их утверждению, обломки самого большого транспортного самолета в мире Ан-225 "Мрия" отправляют с аэродрома на утилизацию.
Госконцерн "Укроборонэкспорт" 27 февраля сообщил, что Ан-225 "Мрия" уничтожен на аэродроме в Гостомеле под Киевом. Позднее официальный представитель украинского ГП "Антонов" Лариса Дроздова заявила, что на достройку "Мрии" потребуется от 700 миллионов до 1 миллиарда долларов.
Как сообщает украинское издание "Страна.ua", на видео, которые появились в сети, видно, как обломки "Мрии" увозят из аэропорта при помощи военной техники. Официального подтверждения о том, что обломки отправят именно на утилизацию, не появлялось.
Ан-225 "Мрия" — крупнейший в истории грузовой самолет с рекордной грузоподъемностью до 253,8 тонн. Создавался для нужд космической программы.
Самолет Ан-225 Мрия - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 17:10
"Мрию" предлагали перебазировать в Европу, заявил экс-капитан самолета
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевГП "Антонов"Ан-225 "Мрия"УкраинаМосква
 
 
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