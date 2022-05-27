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ВСУ взорвали мост, но не смогли задержать наступление сил ЛНР

ВСУ взорвали мост, но не смогли задержать наступление сил ЛНР - РИА Новости, 27.05.2022

ВСУ взорвали мост, но не смогли задержать наступление сил ЛНР

Украинские военные взорвали мост через реку Лугань в Луганской области, пытаясь задержать наступление сил Луганской народной республики, передает корреспондент... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T10:52

2022-05-27T10:52

2022-05-27T18:49

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

вооруженные силы украины

луганская народная республика

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ТРОИЦКОЕ (ЛНР), 27 мая – РИА Новости. Украинские военные взорвали мост через реку Лугань в Луганской области, пытаясь задержать наступление сил Луганской народной республики, передает корреспондент РИА Новости.Данный участок восемь лет находился на линии разграничения, но оборона была прорвана несколько дней назад. Инженерные силы ЛНР наладили понтонную переправу, и войска продолжили движение вперед.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

россия

украина

донбасс

луганская народная республика

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, луганская народная республика