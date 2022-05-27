10:52 27.05.2022 (обновлено: 18:49 27.05.2022)
ВСУ взорвали мост, но не смогли задержать наступление сил ЛНР
Украинские военные взорвали мост через Лугань, но не смогли задержать наступление сил ЛНР
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы народной милиции ЛНР на бронетранспортере МТ-ЛБ преодолевают овраг по возведенному мосту в освобожденном поселке Троицкое
Бойцы народной милиции ЛНР на бронетранспортере МТ-ЛБ преодолевают овраг по возведенному мосту в освобожденном поселке Троицкое
ТРОИЦКОЕ (ЛНР), 27 мая – РИА Новости. Украинские военные взорвали мост через реку Лугань в Луганской области, пытаясь задержать наступление сил Луганской народной республики, передает корреспондент РИА Новости.
Данный участок восемь лет находился на линии разграничения, но оборона была прорвана несколько дней назад. Инженерные силы ЛНР наладили понтонную переправу, и войска продолжили движение вперед.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.