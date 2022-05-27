https://ria.ru/20220527/moskva-1793496417.html

Специалисты начали ремонт комплекса коллекторов "Пресненский" в Москве

Специалисты начали ремонт комплекса коллекторов "Пресненский" в Москве - РИА Новости, 06.06.2022

Специалисты начали ремонт комплекса коллекторов "Пресненский" в Москве

Специалисты "Москоллектора" начали ремонтировать комплекс коллекторов "Пресненский", сообщается на портале мэра российской столицы. РИА Новости, 06.06.2022

2022-05-27T07:50

2022-05-27T07:50

2022-06-06T16:12

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Специалисты "Москоллектора" начали ремонтировать комплекс коллекторов "Пресненский", сообщается на портале мэра российской столицы."Специалисты АО "Москоллектор" приступили к модернизации комплекса коллекторов "Пресненский". Они проведут весь комплекс работ без масштабных разрытий. Сформировавшаяся инфраструктура нарушаться не будет, жители Пресненского района не почувствуют дискомфорта", - сообщается на сайте.Отмечается, что для всех работ используют материалы отечественных производителей. Специалисты заменят технологическое оборудование систем охранно-пожарной сигнализации, диспетчерского управления и автоматического контроля метана. Ожидается, что работы завершат во второй половине 2023 года."В рамках модернизации в комплексе коллекторов "Пресненский" восстановят несущие способности строительных конструкций, водонепроницаемость и гидроизоляцию стыков плит перекрытий и стеновых панелей, проведут герметизацию кабельных и трубных вводов. Также специалисты выполнят работы по усилению строительных конструкций коллектора, при необходимости восстановят разрушенный слой бетона, заменят технологические металлоконструкции, электрооборудование и освещение в коллекторе", - приводят на сайте слова руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Вячеслава Торсунова.

https://realty.ria.ru/20220525/prudy-1790202717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, ремонт, москоллектор