Рейтинг@Mail.ru
Монголия увеличит поставки традиционных товаров в Россию, заявил посол - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220527/mongoliya-1791052069.html
Монголия увеличит поставки традиционных товаров в Россию, заявил посол
Монголия увеличит поставки традиционных товаров в Россию, заявил посол - РИА Новости, 27.05.2022
Монголия увеличит поставки традиционных товаров в Россию, заявил посол
Монголия готова увеличить поставки в Россию традиционных товаров – полезных дикорастущих растений, дубленок, шерстяных изделий, заявил в рамках панельной сессии РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T10:38
2022-05-27T10:38
монголия
россия
дальний восток
экономика
республика бурятия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760224596_0:0:2422:1363_1920x0_80_0_0_68d56ed6849d7f2cbf2a4ddba143c8ad.jpg
КРАСНОЯРСК, 27 мая - РИА Новости. Монголия готова увеличить поставки в Россию традиционных товаров – полезных дикорастущих растений, дубленок, шерстяных изделий, заявил в рамках панельной сессии форума "Россия – Монголия. Партнерство в новой реальности" чрезвычайный и полномочный посол Монголии в РФ Улзийсайхан Энхтувшин."Особенно больше экспортировать традиционные монгольские товары в районы Сибири и Дальнего Востока", - сказал он.Посол уточнил, что речь также идет о дикоросах, валенках, мясе и мясопродуктах, текстиле и других товарах. В качестве рынков сбыта он назвал Сибирь и дальний Восток.Международный форум "Россия – Монголия. Партнерство в новой реальности" стартовал в пятницу в Бурятии. По данным пресс-службы главы Бурятии, на форуме предприниматели и главы регионов обсудят перспективы дальнейшего взаимодействия между двумя государствами, а также предложат готовые решения для оптимизации торгово-экономического сотрудничества, экспортно-инвестиционного потенциала и логистических потоков. В частности, пройдут дискуссии по обсуждению медицинского туризма, агропромышленной отрасли, строительной отрасли, экологических проблем городов.
https://ria.ru/20220415/poezda-1783674670.html
монголия
россия
дальний восток
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760224596_404:0:1911:1130_1920x0_80_0_0_1e75654ce011135460017fb1e9d66004.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
монголия, россия, дальний восток, экономика, республика бурятия
10:38 27.05.2022
 
Монголия увеличит поставки традиционных товаров в Россию, заявил посол

Посол Монголии заявил, что республика увеличит поставки традиционных товаров в Россию

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛошадь Пржевальского в национальном парке в Монголии
Лошадь Пржевальского в национальном парке в Монголии - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Лошадь Пржевальского в национальном парке в Монголии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 27 мая - РИА Новости. Монголия готова увеличить поставки в Россию традиционных товаров – полезных дикорастущих растений, дубленок, шерстяных изделий, заявил в рамках панельной сессии форума "Россия – Монголия. Партнерство в новой реальности" чрезвычайный и полномочный посол Монголии в РФ Улзийсайхан Энхтувшин.
"Особенно больше экспортировать традиционные монгольские товары в районы Сибири и Дальнего Востока", - сказал он.
Монголия - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 11:45Туризм
Из России в Монголию начнут ходить поезда
Посол уточнил, что речь также идет о дикоросах, валенках, мясе и мясопродуктах, текстиле и других товарах. В качестве рынков сбыта он назвал Сибирь и дальний Восток.
Международный форум "Россия – Монголия. Партнерство в новой реальности" стартовал в пятницу в Бурятии. По данным пресс-службы главы Бурятии, на форуме предприниматели и главы регионов обсудят перспективы дальнейшего взаимодействия между двумя государствами, а также предложат готовые решения для оптимизации торгово-экономического сотрудничества, экспортно-инвестиционного потенциала и логистических потоков. В частности, пройдут дискуссии по обсуждению медицинского туризма, агропромышленной отрасли, строительной отрасли, экологических проблем городов.
 
МонголияРоссияДальний ВостокЭкономикаРеспублика Бурятия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала