https://ria.ru/20220527/mongoliya-1791052069.html
Монголия увеличит поставки традиционных товаров в Россию, заявил посол
Монголия увеличит поставки традиционных товаров в Россию, заявил посол - РИА Новости, 27.05.2022
Монголия увеличит поставки традиционных товаров в Россию, заявил посол
Монголия готова увеличить поставки в Россию традиционных товаров – полезных дикорастущих растений, дубленок, шерстяных изделий, заявил в рамках панельной сессии РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T10:38
2022-05-27T10:38
2022-05-27T10:38
монголия
россия
дальний восток
экономика
республика бурятия
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КРАСНОЯРСК, 27 мая - РИА Новости. Монголия готова увеличить поставки в Россию традиционных товаров – полезных дикорастущих растений, дубленок, шерстяных изделий, заявил в рамках панельной сессии форума "Россия – Монголия. Партнерство в новой реальности" чрезвычайный и полномочный посол Монголии в РФ Улзийсайхан Энхтувшин."Особенно больше экспортировать традиционные монгольские товары в районы Сибири и Дальнего Востока", - сказал он.Посол уточнил, что речь также идет о дикоросах, валенках, мясе и мясопродуктах, текстиле и других товарах. В качестве рынков сбыта он назвал Сибирь и дальний Восток.Международный форум "Россия – Монголия. Партнерство в новой реальности" стартовал в пятницу в Бурятии. По данным пресс-службы главы Бурятии, на форуме предприниматели и главы регионов обсудят перспективы дальнейшего взаимодействия между двумя государствами, а также предложат готовые решения для оптимизации торгово-экономического сотрудничества, экспортно-инвестиционного потенциала и логистических потоков. В частности, пройдут дискуссии по обсуждению медицинского туризма, агропромышленной отрасли, строительной отрасли, экологических проблем городов.
https://ria.ru/20220415/poezda-1783674670.html
монголия
россия
дальний восток
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монголия, россия, дальний восток, экономика, республика бурятия
Монголия увеличит поставки традиционных товаров в Россию, заявил посол
Посол Монголии заявил, что республика увеличит поставки традиционных товаров в Россию
КРАСНОЯРСК, 27 мая - РИА Новости. Монголия готова увеличить поставки в Россию традиционных товаров – полезных дикорастущих растений, дубленок, шерстяных изделий, заявил в рамках панельной сессии форума "Россия – Монголия. Партнерство в новой реальности" чрезвычайный и полномочный посол Монголии в РФ Улзийсайхан Энхтувшин.
"Особенно больше экспортировать традиционные монгольские товары в районы Сибири и Дальнего Востока", - сказал он.
Посол уточнил, что речь также идет о дикоросах, валенках, мясе и мясопродуктах, текстиле и других товарах. В качестве рынков сбыта он назвал Сибирь и дальний Восток.
Международный форум "Россия – Монголия
. Партнерство в новой реальности" стартовал в пятницу в Бурятии. По данным пресс-службы главы Бурятии, на форуме предприниматели и главы регионов обсудят перспективы дальнейшего взаимодействия между двумя государствами, а также предложат готовые решения для оптимизации торгово-экономического сотрудничества, экспортно-инвестиционного потенциала и логистических потоков. В частности, пройдут дискуссии по обсуждению медицинского туризма, агропромышленной отрасли, строительной отрасли, экологических проблем городов.