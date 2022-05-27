https://ria.ru/20220527/mongoliya-1791052069.html

Монголия увеличит поставки традиционных товаров в Россию, заявил посол

Монголия увеличит поставки традиционных товаров в Россию, заявил посол - РИА Новости, 27.05.2022

Монголия увеличит поставки традиционных товаров в Россию, заявил посол

Монголия готова увеличить поставки в Россию традиционных товаров – полезных дикорастущих растений, дубленок, шерстяных изделий, заявил в рамках панельной сессии РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T10:38

2022-05-27T10:38

2022-05-27T10:38

монголия

россия

дальний восток

экономика

республика бурятия

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КРАСНОЯРСК, 27 мая - РИА Новости. Монголия готова увеличить поставки в Россию традиционных товаров – полезных дикорастущих растений, дубленок, шерстяных изделий, заявил в рамках панельной сессии форума "Россия – Монголия. Партнерство в новой реальности" чрезвычайный и полномочный посол Монголии в РФ Улзийсайхан Энхтувшин."Особенно больше экспортировать традиционные монгольские товары в районы Сибири и Дальнего Востока", - сказал он.Посол уточнил, что речь также идет о дикоросах, валенках, мясе и мясопродуктах, текстиле и других товарах. В качестве рынков сбыта он назвал Сибирь и дальний Восток.Международный форум "Россия – Монголия. Партнерство в новой реальности" стартовал в пятницу в Бурятии. По данным пресс-службы главы Бурятии, на форуме предприниматели и главы регионов обсудят перспективы дальнейшего взаимодействия между двумя государствами, а также предложат готовые решения для оптимизации торгово-экономического сотрудничества, экспортно-инвестиционного потенциала и логистических потоков. В частности, пройдут дискуссии по обсуждению медицинского туризма, агропромышленной отрасли, строительной отрасли, экологических проблем городов.

https://ria.ru/20220415/poezda-1783674670.html

монголия

россия

дальний восток

республика бурятия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

монголия, россия, дальний восток, экономика, республика бурятия