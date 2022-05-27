В МИД заявили, что однополярный мир доживает свое
Замглавы МИД Грушко: однополярный мир доживает свое, но США будут пытаться его сохранить
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Сегодня однополярный мир доживает свое, но США будут пытаться сохранить его для обслуживания своих интересов, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы видим, что США пытаются использовать НАТО и, прежде всего, своих союзников, которые наиболее близко стоят к ним по идеологии, для того, чтобы бороться за однополярный мир, за то, чтобы сохранить ту систему несправедливого мироустройства, которая обслуживала интересы США, в конечном счете давала возможность США претендовать на глобальную роль в течение многих лет", - сказал Грушко в интервью "Россия 24".
"На сегодняшний день мы находимся в плане развития международных отношений в моменте истины. Мы видим, что однополярный мир уже доживает свое, нарождается... многополюсный мир, где драйверы экономического роста, политического влияния и даже военной мощи смещаются на Восток, другие регионы мира, и с этой многополярной реальностью придется считаться США и странам НАТО", - добавил замглавы МИД.